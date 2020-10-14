Panasonic анонсировала миниатюрную модульную камеру Lumix BGH1 за $2000

Panasonic официально анонсировала уникальное устройство, которое компания описывает как «модульную беззеркальную кинокамеру и камера для прямых трансляций». Речь идёт о цифровой беззеркальной модульной камере Lumix BGH1 с байонетом Микро 4/3, которая отличается компактной конструкцией, простым управлением и универсальностью вариантов использования.

Разработчики оснастили Lumix BGH1 матрицей с разрешением 10,2 Мп. Камера способна записывать на внутренний носитель видео 10 бит 4:2:0 в формате C4K/4K с частотой 60 кадров в секунду или 10 бит 4:2:2 All-I C4K/4K с частотой 30 кадров в секунду.

Камера имеет поддержку технологии Power over Ethernet+, которая делает возможным получение энергии от сетевого кабеля, используемого для обеспечения интернет-соединения. Сопутствующее приложение для компьютера Lumix Tether for Multicam позволяет осуществлять одновременное управление 12 камерами.

Конфигурация Lumix BGH1 дополняется парой слотов для SD-карт формата UHS-II, интерфейсами USB 3.1 Type-C, 3G-SDI и полноразмерным HDMI, который поддерживает вывод видео с субдискретизацией 4:2:2 в формате C4K/4K с частотой 60 кадров в секунду. В наличии 3,5-миллиметровый разъём, а также встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Panasonic также выпустила бесплатный SDK, позволяющий создавать инструменты управления камерой через USB . Согласно имеющимся данным, Lumix BGH1 появится в продаже в декабре этого года и будет стоить $2000.



