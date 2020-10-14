Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Компания Corsair представила четыре механические клавиатуры серии K60 Pro. Данные новинки первыми в ассортименте клавиатур компании получили механические переключали Cherry Viola, полностью изготовленные в Германии.

Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Источник изображения: Corsair

Переключатели Cherry Viola были впервые представлены на выставке CES 2020 в начале этого года, и со слов компании Corsair, позволяют выпускать более доступные игровые решения.

Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Полный спектр цветов и световые эффекты клавиатуры K60 RGB Pro раскрываются с помощью фирменного программного обеспечения Corsair iCUE. Программа позволяет синхронизировать все iCUE-совместимыми устройства Corsair. Помимо это iCUE позволяет всем совместимым с iCUE устройствам динамически реагировать на внутриигровые действия и события. Кроме того, ПО позволяет переназначать клавиши и создавать макросы, таки образом предлагая углублённую персонализацию.

Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Corsair K60 RGB Pro

Вариант клавиатуры K60 Pro оснащён теми же механическими переключателями Cherry Viola. Однако данная модель готова предложить только одноцветную красную светодиодную подсветку.

Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Corsair K60 Pro

В свою очередь модель клавиатуры K60 RGB Pro SE оснащена магнитной съёмной подушкой для рук.

Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Corsair K60 RGB Pro SE

Особенностью низкопрофильной версии K60 RGB Pro Low Profile являются уменьшенные по высоте переключатели Cherry Viola, ход которых составляет всего 1 мм. Производитель заявляет для них ресурс в 50 млн. нажатий.

Corsair выпустила доступные механические клавиатуры K60 Pro на немецких переключателях Cherry Viola

Corsair K60 RGB Pro Low Profile

Модель K60 RGB Pro появится в продаже через неделю. Производитель оценил её в 90 долларов. Версию с одноцветной красной подсветкой Corsair оценила в $80. О доступности ничего не сообщается. Стоимость K60 RGB Pro SE с подставкой под запястья составляет $100. Новинка уже доступна для покупки на сайте Corsair. Цена на вариант K60 RGB PRO Low Profile составляет $110. Новинку также можно найти на официальном сайте производителя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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