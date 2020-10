Ноутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельца

Похоже, что ноутбук Microsoft Surface Book не только надёжен в работе, но и достаточно прочен. Это подтверждает фото одного из пользователей социальной сети Twitter , который утверждает, что его Surface Book остановил пулю, которая прилетела в него от соседей с нижнего этажа.

Речь идёт о снимке, на котором запечатлён сильно повреждённый ноутбук компании Microsoft . Автор фотографии сообщил о том, что причиной повреждений является огнестрельный выстрел, который совершил сосед снизу. В результате пуля пробила потолок и попала прямо в ноутбук, который лежал на кровати. Пуля прошла сквозь дно ноутбука и угодила в дисплей, разрушив панель, но не пробив её навылет. Похоже, что ноутбук действительно мог бы спасти жизнь своего владельца, если бы в момент выстрела он находился в непосредственной близости от него.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building

Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.#twitter#.com/cQYwtTY9hb

— Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020