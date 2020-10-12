Ноутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельца

Ноутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельца

Похоже, что ноутбук Microsoft Surface Book не только надёжен в работе, но и достаточно прочен. Это подтверждает фото одного из пользователей социальной сети Twitter, который утверждает, что его Surface Book остановил пулю, которая прилетела в него от соседей с нижнего этажа.

Речь идёт о снимке, на котором запечатлён сильно повреждённый ноутбук компании Microsoft. Автор фотографии сообщил о том, что причиной повреждений является огнестрельный выстрел, который совершил сосед снизу. В результате пуля пробила потолок и попала прямо в ноутбук, который лежал на кровати. Пуля прошла сквозь дно ноутбука и угодила в дисплей, разрушив панель, но не пробив её навылет. Похоже, что ноутбук действительно мог бы спасти жизнь своего владельца, если бы в момент выстрела он находился в непосредственной близости от него.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building
Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.#twitter#.com/cQYwtTY9hb

— Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020

Конечно, упомянутая фотография сразу же вызвала критику со стороны пользователей, которые не поверили в историю с выстрелом с нижнего этажа. По их мнению, пользователь просто пытается привлечь внимание Microsoft, чтобы получить взамен новый ноутбук бесплатно. Сам же автор снимка, в ответ на критику, опубликовал снимок кровати и пола с отверстиями в местах, где прошла пуля. Он также отметил, что после инцидента вызвал полицию, но в итоге оказалось, что выстрел был произведён случайно. Удастся ли пользователю обменять свой Surface Book, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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