AMD анонсировала «лучшие игровые процессоры в мире»

Четыре новых процессора появятся в продаже 5 ноября. Действительно ли они «лучшие» — узнаем только после пользовательских тестов

Компания представила четыре новых процессора на архитектуре Zen 3: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. По словам представителей AMD, они станут «лучшими игровыми процессорами в мире».

Благодаря архитектуре Zen 3, новые процессоры с такой же частотой и количеством ядер, стали намного производительнее и быстрее. Компания утверждает, что 12-ядерный Ryzen 9 5900X на 26% быстрее, чем Ryzen 9 3900XT.

Тесты, проведенные компанией, показывают, что Ryzen 9 5900X производительней примерно на 7% главного конкурента Core i9?10900K в широком диапазоне игр, таких как Dota 2, PUBG, Far Cry: New Dawn и Shadow of the Tomb Raider.

AMD анонсировала «лучшие игровые процессоры в мире»

AMD

Новым центральным процессорам также нужны и новые видеокарты. Поэтому AMD рассказали о начале тестирования будущих графических процессоров серии Radeon RX 6000 «Big Navi». Анонс новых видеокарт запланирован на 28 ноября.

В грядущих консолях нового поколения также используется технология AMD Zen. Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5 работают с ЦП на архитектуре Zen 2.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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