Microsoft заявила, что новые ПК на базе Windows 10 будут обладать аппаратной поддержкой AV1

Alliance for Open Media (AOM) — это консорциум, основанный Microsoft , Google , Mozilla, Cisco, Intel , Netflix и Amazon в 2015 году. Он сосредоточен на разработке медиаформатов, кодеков и технологий нового поколения в интересах общества. В 2018 году AOM объявил о публичном выпуске бесплатной спецификации AOMedia Video Codec 1.0 (AV1), и теперь он, наконец, становится стандартом на ПК.

Ещё в прошлом году Microsoft выпустила расширение AV1 Video в Microsoft Store. Это расширение позволяет проигрывателям под Windows 10 воспроизводить видео, которое было закодировано с использованием стандарта кодирования видео AV1. Теперь Microsoft объявила, что уже этой осенью поддержка аппаратного декодирования AV1 станет стандартом для новых систем Windows 10 с последними графическими ускорителями.

Речь идёт о процессорах Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe; видеокартах серий NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000. Аппаратное ускорение AV1 в Windows 10 также требует наличия версии операционной системы 1909 или более новой, установки упомянутого расширения, наличие веб-браузера или проигрывателя с поддержкой аппаратного ускорения для AV1. Также может потребоваться установка последней версии графических драйверов.

По оценкам инженеров Facebook, AV1 позволяет на 50 % уменьшить битрейт при одинаковом качестве по сравнению с H.264, и на 30 % — по сравнению с VP9. Причём чем выше разрешение, тем эффект сжатия лучше. Включение аппаратной поддержки AV1 позволяет получить преимущества улучшенного видеокодека, перенеся работу по декодированию с программного обеспечения на ГП. Особенно это важно для ноутбуков, так как позволяет снизить энергопотребление.

Стоит отметить, что Google уже добавила поддержку аппаратного декодера AV1 в браузер Chrome под Windows 10 и в YouTube; работа с Twitch ведётся; альфа-версия проигрывателя Kodi обзавелась поддержкой аппаратного ускорения AV1, плеер VLC от VideoLAN тоже вскоре её получит. Стоит также добавить, что продвижение AV1 идёт и на мобильном фронте: большинство последних флагманских однокристальных систем для смартфонов получили блоки аппаратного декодирования видео в этом формате. А Netflix в начале года начала переход на кодек AV1 для экономии трафика на Android. При этом консорциум AOM уже трудится над стандартом AV2.



