Microsoft заявила, что новые ПК на базе Windows 10 будут обладать аппаратной поддержкой AV1

Microsoft заявила, что новые ПК на базе Windows 10 будут обладать аппаратной поддержкой AV1

Alliance for Open Media (AOM) — это консорциум, основанный Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix и Amazon в 2015 году. Он сосредоточен на разработке медиаформатов, кодеков и технологий нового поколения в интересах общества. В 2018 году AOM объявил о публичном выпуске бесплатной спецификации AOMedia Video Codec 1.0 (AV1), и теперь он, наконец, становится стандартом на ПК.

Ещё в прошлом году Microsoft выпустила расширение AV1 Video в Microsoft Store. Это расширение позволяет проигрывателям под Windows 10 воспроизводить видео, которое было закодировано с использованием стандарта кодирования видео AV1. Теперь Microsoft объявила, что уже этой осенью поддержка аппаратного декодирования AV1 станет стандартом для новых систем Windows 10 с последними графическими ускорителями.

Речь идёт о процессорах Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe; видеокартах серий NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000. Аппаратное ускорение AV1 в Windows 10 также требует наличия версии операционной системы 1909 или более новой, установки упомянутого расширения, наличие веб-браузера или проигрывателя с поддержкой аппаратного ускорения для AV1. Также может потребоваться установка последней версии графических драйверов.

Microsoft заявила, что новые ПК на базе Windows 10 будут обладать аппаратной поддержкой AV1

По оценкам инженеров Facebook, AV1 позволяет на 50 % уменьшить битрейт при одинаковом качестве по сравнению с H.264, и на 30 % — по сравнению с VP9. Причём чем выше разрешение, тем эффект сжатия лучше. Включение аппаратной поддержки AV1 позволяет получить преимущества улучшенного видеокодека, перенеся работу по декодированию с программного обеспечения на ГП. Особенно это важно для ноутбуков, так как позволяет снизить энергопотребление.

Стоит отметить, что Google уже добавила поддержку аппаратного декодера AV1 в браузер Chrome под Windows 10 и в YouTube; работа с Twitch ведётся; альфа-версия проигрывателя Kodi обзавелась поддержкой аппаратного ускорения AV1, плеер VLC от VideoLAN тоже вскоре её получит. Стоит также добавить, что продвижение AV1 идёт и на мобильном фронте: большинство последних флагманских однокристальных систем для смартфонов получили блоки аппаратного декодирования видео в этом формате. А Netflix в начале года начала переход на кодек AV1 для экономии трафика на Android. При этом консорциум AOM уже трудится над стандартом AV2.

Microsoft заявила, что новые ПК на базе Windows 10 будут обладать аппаратной поддержкой AV1


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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