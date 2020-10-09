Arm анонсировала Matterhorn и Makalu — процессорные ядра следующих поколений

Компания Arm анонсировала процессорные ядра следующих поколений, ориентированные на использование в однокристальных системах (SoC) для мобильных устройств, носимой и потребительской электроники. Речь идёт о ядрах с кодовыми именами Matterhorn и Makalu, запуск которых намечен на 2021 и 2022 года соответственно.

В этом году ожидается появление однокристальных систем, построенных на основе производительных процессорных ядер Cortex-X/Cortex-A78 и выпускаемых в соответствии с техпроцессом 5 нм. Новые ядра должны стать более производительными по сравнению с Cortex-A77, но в планах Arm — выпуск ещё более быстрых ядер, запланированный на следующие два года.

Эти процессорные ядра Arm официально пообещала выпустить в 2021 году и 2022 году, и именно они получили кодовые имена Matterhorn и Makalu. Кроме того, Arm объявила о том, что производительность ядер Makalu вырастет на 30 % в сравнении с Cortex-A78, представленными в этом году. К сожалению, каких-либо технических подробностей касательно ядер Matterhorn и Makalu объявлено не было.

Ещё одно важное заявление Arm касается того, что, начиная с 2022 года, все производительные процессорные ядра компании будут 64-битными, т.е. не будут поддерживать 32-разрядные вычисления. Таким образом, именно ядра Makalu должны стать отправной точкой, с которой начнётся переход на 64-разрядные вычисления. По оценкам Arm, к 2023 году все мобильные приложения будут переведены в 64-разрядную среду, благодаря чему разработчики ПО смогут значительно сократить затраты и время, необходимое для выхода на рынок.



