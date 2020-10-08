NVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляется

Глава NVIDIA был вынужден в этом месяце признать, что игровые видеокарты серии GeForce RTX 30 не появятся на рынке в достаточных количествах до начала следующего года. В качестве причины дефицита упоминается высокий спрос. Тайваньские источники продолжают настаивать, что и с производством чипов не всё благополучно, а потому со следующего года игровые Ampere будет выпускать не только Samsung, но и TSMC.

NVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляется

Источник изображения: NVIDIA

Для компании Samsung Electronics контракт с NVIDIA на выпуск 8-нм графических процессоров Ampere, старший из которых содержит 28 млрд транзисторов, был символом определённого успеха, ведь ранее NVIDIA доверяла ей выпуск только недорогих и компактных графических процессоров. Главная причина, по которой NVIDIA пошла на такое сотрудничество с Samsung, как утверждает сайт DigiTimes, — это более привлекательные расценки на услуги по сравнению с TSMC, у которой за 7-нм техпроцессом выстроилась приличная очередь из клиентов.

Теперь же, как поясняет тайваньский источник, NVIDIA не только столкнулась с проблемами брака на конвейере Samsung, но и получила шанс договориться с TSMC не более выгодных условиях, поэтому со следующего года игровые графические процессоры с архитектурой Ampere могут прописаться на конвейере TSMC, и выпускаться они будут по 7-нм технологии. В принципе, TSMC уже выпускает для NVIDIA старший процессор серии, A100, который применяется в ускорителях вычислений. По замыслу NVIDIA перенос игровой графики Ampere на конвейер TSMC поможет решить проблему ограниченных объёмов выпуска.

DigiTimes попутно сообщает, что растущий спрос на 7-нм и 5-нм продукцию заставляет TSMC задуматься о расширении производства. К концу года TSMC сможет ежемесячно выпускать по 140 тысяч кремниевых пластин с 7-нм кристаллами, а объёмы ежемесячного производства 5-нм изделий уже достигли уровня в 50 тысяч пластин. В первой половине 2021 года компания планировала нарастить их выпуск до 80 или 90 тысяч в месяц, но теперь подняла прогноз до 105 тысяч пластин. Ожидается, что TSMC в очередной раз будет вынуждена увеличить сумму капитальных затрат на текущий год, на этот раз примерно на 5 %, до рекордных $17 млрд.

Во второй половине 2022 года TSMC начнёт массовый выпуск 3-нм изделий тиражом до 55 тысяч кремниевых пластин в месяц. К 2023 году этот объём будет увеличен до 100 тысяч пластин в месяц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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