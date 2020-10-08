Слухи: NVIDIA удвоит объём памяти у GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в декабре

Компания NVIDIA пересмотрела свои планы по выпуску обновлённых вариантов видеокарт GeForce RTX 30-й серии с удвоенным объёмом памяти, сообщает ресурс VideoCardz, ссылаясь на свои источники. Видеокарты GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт видеопамяти и GeForce RTX 3070 с 16 Гбайт памяти могут быть представлены уже в декабре этого года.

Слухи: NVIDIA удвоит объём памяти у GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в декабре

Источник изображения: NVIDIA

Ресурс сообщает, что производитель в конечном итоге отказался от выпуска версии GeForce RTX 3070 Ti, чей графический процессор должен был получить 6144 ядра CUDA. Причину отказа источники не сообщили, но есть предположение, что NVIDIA могла столкнуться с проблемой производства качественных кристаллов GA104 со всеми рабочими блоками, которые потребуются для производства Ti-версии видеокарты.

Таким образом появления в видеокартах по-настоящему поной версии графического процессора GA104 (GA104-400) не стоит ожидать как минимум до следующего года, если таковая вообще будет. Вместо этого NVIDIA просто представит модель GeForce RTX 3070 с увеличенным в два раза объёмом видеопамяти. Если оригинальная версия получила 8 Гбайт памяти GDDR6, то новый вариант будет оснащён 16 Гбайт памяти того же стандарта. По данным источников, плата данной модели использует маркировку PG142 SKU 05.

Обновлённая GeForce RTX 3080 также по всей видимости будет отличаться только удвоенным объёмом памяти. Вместо 10 Гбайт GDDR6X в новинке будет использовано 20 Гбайт памяти того же типа. Возможно, вместе с этим изменится шина памяти, хотя и с теми же 320 битами карта будет чувствовать себя неплохо.

Между тем сообщается, что анонс модели GeForce RTX 3060 Ti, который якобы изначально был запланирован на октябрь, оказался сдвинут на середину ноября. Ниже можно ознакомиться со списком всех актуальных, а также ожидаемых согласно слухам моделей видеокарт GeForce RTX 30-й серии.

Слухи: NVIDIA удвоит объём памяти у GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в декабре

Источник изображения: VideoCardz

По данным информаторов VideoCardz, NVIDIA хочет выпустить модели видеокарт с увеличенным объёмом видеопамяти в качестве ответа на новые графические решения AMD Radeon RX 6000. Источники сообщают, что на базе графического чипа AMD Navi 21 будут представлены три модели карт, оснащённых 16 Гбайт видеопамяти.

Ресурс уточнил, что поделился этой информацией сразу, как только она стала доступна. Поэтому окончательные даты выпуска перечисленных выше решений могут ещё измениться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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