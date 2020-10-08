В неттопах Simply NUC Aspen используются процессоры AMD Ryzen 4000-й серии

Компания Simply NUC представила семейство настольных компьютеров Aspen в компактном исполнении. Устройства используют аппаратную платформу AMD, а в качестве операционной системы может применяться Windows 10 или Ubuntu.

В основу новинок положен неттоп ASUS PN50. Покупатели могут выбирать между четырьмя базовыми модификациями — ASPN50r8, ASPN50r7, ASPN50r5 и ASPN50r3 с процессором Ryzen R7-4800U, Ryzen R7-47000U, Ryzen R5-4500U и Ryzen R3-4300U соответственно. Все эти чипы наделены интегрированным графическим ускорителем Radeon Vega.

Объём оперативной памяти DDR4 в минимальной конфигурации составляет 4 Гбайт, в максимальной — 64 Гбайт. Есть возможность установки 2,5-дюймового твердотельного накопителя вместимостью до 8 Тбайт или жёсткого диска ёмкостью до 2 Тбайт. Кроме того, может быть задействован производительный SSD-модуль М.2 PCIe вместимостью до 2 Тбайт.

В оснащение входят сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0a, два порта USB 3.1 Gen2 Type-C, три порта USB 3.1 Gen2 Type-A, ридер SD/SDHC/MMC. Габариты составляют 115 ? 115 ? 49 мм.

Цена неттопов Simply NUC Aspen начинается с 479 долларов США .



