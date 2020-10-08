Геймеры осознали силу ядер: четырёхъядерные процессоры стремительно теряют популярность

Согласно последним данным статистики Steam за сентябрь, в сегменте процессоров наблюдается сдвиг в сторону использования чипов с большим количеством ядер. В частотности пользователи игрового сервиса стали чаще выбирать для своих систем 6-, 8- 10-, 12, 16-ядерные процессоры.

Пальму первенства самых популярных процессоров по-прежнему удерживают четырёхъядерные модели. Среди пользователей игровой платформы их используют 45,69 % игроков. В то же время их популярность явно начинает снижаться. Ещё в мае она составляла 48,34 %. Второе место cамых используемых процессоров занимают шестиядерные решения с долей 26,39 %. Рост по отношению к августу составил 0,44 процентных пункта. На третьем месте находятся двухъядерные чипы. На них, согласно статистике Steam, пришлись 16,30 %, что на 0,68 процентных пункта меньше, чем в августе.

Наиболее значительный рост по итогам сентября наблюдался в сегменте восьмиядерных решений. Они прибавили сразу на 0,63 процентных пункта. Теперь их используют 9,33 % пользователей Steam. Здесь присутствуют как решения AMD, так и Intel . Обе компании сейчас предлагают восьмиядерные процессоры по весьма привлекательным ценам.

В целом разделить указанные выше значения между компаниями AMD и Intel для процессоров с малым количеством ядер к сожалению, невозможно. Хотя, что касается процессоров с числом ядер больше восьми, то здесь вполне легко догадаться, какая из компаний внесла наибольший вклад в тот или иной сегмент.

Например, у AMD нет 10- и 14-ядерных моделей процессоров. Поэтому основной рост на 0,03 процентных пункта по отношению к августу среди 10-ядерных решений — это заслуга Intel , а точнее процессоров Core i9-10850K и Core i9-10900K. При этом если в мае на 10-ядерные решения приходилось 0,08 %, то в сентябре их доля удвоилась до 0,16 %.

В сегменте 12-ядерных процессоров представлены обе компании. По данным Steam, их доля в мае составляла 0,37 %, но уже к сентябрю она выросла до 0,61 %. Если учесть, что у Intel нет новых процессоров с 12 ядрами, разве что Core-X, то можно смело приписать заслугу роста компании AMD и в частности её чипам Ryzen 9 3900X/XT. На рынке не представлены новые 14-ядерные процессоры, а в ассортименте AMD их нет вовсе, поэтому с уверенностью можно сказать, что их доля в 0,01 % в статистике Steam принадлежит Intel .

Как Intel , так и AMD предлагают потребительские 16-ядерные процессоры. У Intel это представители семейства HEDT-процессоров Core-X, тогда как у AMD — «мейнстримный» Ryzen 9 3950X. И в большей степени именно её стоит благодарить за рост доли шестнадцатиядерников на 0,02 процентных пункта в статистике Steam за сентябрь.

Что интересно, в свежих данных игровой платформы также присутствует статистика для трёхъядерных решений. На их долю приходится целых 1,01 % рынка Steam. Это привет из конца нулевых года, когда в ассортименте AMD были столь странные Athlon II и Phenom II.

Наверняка в дальнейшем сдвиг в сторону многоядерных конфигураций процессоров будет только увеличиваться. И основная заслуга в этом принадлежит компании AMD. Именно она в 2017 году проложила курс на активное наращивание количества ядер в процессорах потребительского сегмента, выпустив на рынок первое поколение чипов Ryzen. В то время как старшие модели конкурента могли предложить только четыре высокопроизводительных ядра, старшие модели Ryzen 7 первого поколения получили восемь вычислительных ядер.

Совсем скоро гибридные восьмиядерные и шестнадцатипоточные процессоры AMD будут использоваться в новых игровых приставках Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Весьма вероятно, что производители игр теперь начнут более ответственно подходить к оптимизации своих тайтлов под многоядерные чипы, позволяя им раскрыть весь свой потенциал. А в итоге и ПК-пользователи получат выгоду.



