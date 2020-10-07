MSI оказалась вовлечена в спекуляции видеокартами GeForce RTX 3080 через своего торгового партнёра

Основатель NVIDIA провозгласил сохранение дефицита видеокарт GeForce RTX 30-й серии до начала следующего года, а это значит, что у спекулянтов всех мастей руки будут развязаны до конца текущего года, как минимум. Заработать на перепродаже редких пока видеокарт готовы не только физические, но и юридические лица. Некоторые из них даже связаны с партнёрами NVIDIA.

MSI оказалась вовлечена в спекуляции видеокартами GeForce RTX 3080 через своего торгового партнёра

Источник изображения: eBay

Детективная история получила огласку благодаря активистам Reddit и некоторым зарубежным информационным ресурсам. Один из продавцов на eBay выставлял на своей страничке видеокарты MSI модели GeForce RTX 3080 по сильно завышенным ценам. В частности, изделие серии GAMING X TRIO предлагалось жителям США по цене $1359. По сути, рекомендованная цена была завышена почти в два раза, что не редкость в наши дни. Самое интересное, что в описании лота упоминалось о четырёх успешных продажах по указанной цене.

MSI оказалась вовлечена в спекуляции видеокартами GeForce RTX 3080 через своего торгового партнёра

Источник изображения: MSI

Активисты Reddit выяснили, что юридическое наименование «Starlit Partner» принадлежит компании MSI Computer. Возникла гипотеза, что под прикрытием этого продавца компания занимается спекуляциями. Американское представительство MSI поспешило выпустить обращение к общественности по итогам проведённого служебного расследования. Действительно, компания Starlit Partner обычно занимается розничной реализацией излишков видеокарт марки MSI или восстановленных изделий. В случае с GeForce RTX 3080, понятное дело, ни о каких излишках говорить не приходится, но MSI выяснила, что Starlit Partner в результате ошибки получила доступ к партии этих видеокарт, после чего занялась их реализацией через популярный интернет-аукцион.

По решению MSI, все открытие лоты с завышенными ценами на видеокарты серии GeForce RTX 30 должны быть сняты с аукциона, а заплатившие повышенную сумму клиенты Starlit Partner имеют право либо вернуть купленные видеокарты с возмещением затрат, либо оставить видеокарты себе, но получить разницу в цене между рекомендованным и фактически уплаченным значением. MSI обещает следить за тем, чтобы подобные ситуации не возникали вновь.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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