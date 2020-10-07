Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет

Компания Intel сообщила, что её завод Fab 42, который был заложен ещё в 2011 году, наконец-то вышел на запланированный уровень производства полупроводниковой продукции. На фабрике производятся новейшие продукты компании на основе 10-нм техпроцесса.

Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет

Источник изображений: Intel

Теперь Intel может производить второе поколение 10-нм процессоров — Ice Lake, Ice Lake-SP, Elkhart Lake, Snow Ridge, а также третье поколение 10-нм чипов (SuperFin) — Tiger Lake и графических процессоров DG1, не только в Израиле и штате Орегон, но и в Аризоне, на новом заводе Fab 42. Запуск третьего завода способного производить 10-нм продукцию в больших объёмах позволит компании значительно повысить поставки указанных решений.

Intel обычно не раскрывает возможностей своих фабрик, однако в данном случае было сказано, что Fab 42 станет частью новой сети предприятий компании. Обычно фабрики таких масштабов способны производить от 25 до 100 тысяч кремниевых пластин в месяц. Однако конечный объём зависит от того или иного выбранного технологического процесса производства.

Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет

По данным Intel, в общей сложности она инвестировала в открытие аризонской фабрики более $23 млрд. В настоящий момент на ней работают 12 000 сотрудников. У завода довольно интересная история. Крупнейший производитель процессоров заложил его ещё в 2011 году. На тот момент перспективы производства кремниевых пластин с применением литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) были неопределёнными, поэтому компания рассчитывала использовать завод для производства больших 450-мм пластин. С этим расчётом завод и оснащался.

Строительство фабрики и её первоначальное оснащение вытяжками и системами кондиционирования завершилось в 2013 году. Однако в начале 2014 года Intel решила не оснащать завод оборудованием для производства на тот момент передовой 14-нм полупроводниковой продукции, поскольку не была уверена в уровне спроса на неё.

Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет

В начале 2017 года компания заявила о желании инвестировать $7 млрд для оснащения завода Fab 42 оборудованием для производства 7-нм чипов. Со временем Intel поняла, что ей не хватает мощностей для производства 10-нм продукции, поэтому фабрику переоборудовали под этот техпроцесс производства. В то же время компания сохранила возможность использования Fab 42 в качестве линии по производству продуктов на базе 7-нм техпроцесса, который подразумевает использование литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) и в сверхжёстком ультрафиолетовом излучением (EUV).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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