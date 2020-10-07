Беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2 Pro показались на видео. Выяснились их характеристики

Ранее стало известно, что Xiaomi планирует представить в ближайшем будущем новые полностью беспроводные наушники. Устройство получит название Mi Air 2 Pro. Сегодня в Сети был обнаружен видеоролик, в котором продемонстрирован дизайн и некоторые особенности грядущих наушников.

gsmarena.com

Помимо самого видео была опубликована таблица с полными спецификациями Mi Air Pro 2. Сообщается, что на внешней стороне наушников расположится сенсорная панель с поддержкой жестового управления. Зарядный кейс сможет восполнять запас энергии как посредством USB-C, так и при помощи беспроводных зарядных устройств. Кроме того, процесс сопряжения со смартфоном упростится по сравнению с предыдущими устройствами компании.

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Наушники смогут похвастаться мощными 12-миллиметровыми драйверами. Заявлена функция активного шумоподавления. С ней наушники смогут проработать до 20 часов при использовании зарядного кейса. При отключении функции это время возрастёт до 28 часов. Отмечается также низкая задержка сигнала.

Сравнение с Apple AirPods Pro. Источник: gsmarena.com

Стоимость устройства пока неизвестна, однако ожидается, что она будет объявлена 13 октября.



