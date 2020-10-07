Dell оценила свой первый монитор с подсветкой mini-LED в $5000

Компания Dell расширила ассортимент своих мониторов серии UltraSharp новыми моделями UltraSharp 32 HDR PremierColor Monitor, UltraSharp 24 USB-C Monitor и UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor. Все новинки предназначены для профессиональных пользователей.

Dell оценила свой первый монитор с подсветкой mini-LED в $5000

Источник изображений: Dell

Пожалуй, наиболее интересной среди трёх является первая модель UltraSharp 32 HDR Premier Color Monitor (UP3221Q). Дело в том, что это первый монитор компании Dell, оснащённый технологией подсветки матрицы mini-LED.

Новинка готова предложить 32-дюймовую IPS-матрицу с поддержкой 4K-разрешения, частотой обновления 60 Гц, уровнем яркости 1000 кд/м2, а также 98,8-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 93-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB. Кроме того, производитель заявляет поддержку стандарта HDR 1000.

Dell оценила свой первый монитор с подсветкой mini-LED в 00

Dell UltraSharp 32 HDR Premier Color Monitor

Матрица дисплея оборудована 2000 крошечными светодиодами mini-LED, обеспечивающими уровень типичной контрастности 1 000 000:1 в режиме изображения HDR или 1300:1 в режиме SDR. В оснащение новинки также входят один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, один порт Thunderbolt 3 и два USB 3.2.

Модель UltraSharp 32 HDR Premier Color Monitor (UP3221Q) производитель оценил в $5000. Для неё компания обещает качественную калибровку с завода. Для возможности дополнительной тонкой настройки дисплея производитель также предусмотрел в комплекте наличие колориметра X-Rite Colormunki. В продажу данная модель дисплея поступит 5 ноября.

Для пользователей, предпочитающих изогнутые мониторы, компания подготовила модель UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3421WE), обладающая значением радиуса кривизны 1900R. Эта 34-дюймовая WQHD-новинка обладает разрешением 3440 ? 1440 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Максимальный уровень яркости модели составляет 300 кд/м2. Заявленный уровень типичной контрастности составляет 1000:1. Производитель указывает для модели 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 99 % sRGB и 99 % Rec 709.

Dell оценила свой первый монитор с подсветкой mini-LED в 00

Dell U3421WE

Новинка получила тонкие рамки с трёх сторон, а также два встроенных динамика общей мощностью 10 Вт. В оснащение монитора также входят два разъёма DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, два USB-C, а также USB-хаб на 5 разъёмов USB 3.2. Данную модель дисплея производитель оценил в $1200. В продажу монитор поступит 1 декабря.

Компания Dell также готова предложить новую 24-дюймовую IPS-панель UltraSharp 24 USB-C Monitor (U2421E) с уровнем яркости 350 кд/м2 и типичной контрастностью 1000:1. Экран новинки, получивший соотношение 16:10, поддерживает разрешение FullHD+ (1920 x 1200) и обладает частотой обновления 60 Гц.

Dell оценила свой первый монитор с подсветкой mini-LED в 00

Dell U2421E

Модель оснащена разъёмами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4, а также несколькими портами USB и USB-C. В продажу монитор Dell UltraSharp U2421E уже поступил по цене $450.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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