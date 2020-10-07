Intel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket Lake

Intel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket Lake

Вчера в Сети появилась информация, что выход настольных процессоров Intel Rocket Lake-S отложен до марта будущего года. Вскоре ресурс HDTecnologia опубликовал данные о сроках выхода чипсетов Intel 500-й серии для этих процессоров, тем самым подтвердив прежние слухи.

Согласно представленной «дорожной карте», чипсеты Intel 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S компания Intel планирует выпустить примерно во второй половине марта 2021 года. Соответственно, тогда же выйдут и сами процессоры.

Intel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket Lake

Планируется запуск полноценной серии микросхем системной логики, от младшей Intel H510, до флагманской Intel Z590. Между ними расположатся Intel B560 и H570. Чуть позже, в апреле 2021 года, будет представлен чипсет для рабочих систем Intel W580. А вот логика Q470 преемника не получит. Что интересно, согласно «дорожной карте», все чипы системной логики Intel 500-й серии будут производиться по 14-нм техпроцессу, тогда как в нынешней 400-й серии самые младшие чипсеты выпускаются по 22-нм технологии.

Материнские платы с чипсетами 500-й серии будут оснащаться уже знакомым нам процессорным разъёмом LGA 1200. Зачем же выпускать тогда новую серию системной логики, и соответственно новые материнские платы? Кроме очевидного желания производителей материнских плат дополнительно заработать, в качестве причины можно назвать полноценную поддержку новыми платами интерфейса PCIe 4.0, который появится в процессорах Rocket Lake-S. Как сообщалось прежде, отнюдь не все нынешние платы на чипсетах 400-й серии смогут работать с новым интерфейсом.

Intel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket Lake

Также показанная «дорожная карта» указывает на то, что как минимум до лета 2021 года компания Intel не планирует кардинально обновлять свою высокопроизводительную настольную платформу. Менять вышедший в далёком 2017 году чипсет Intel X299 компания пока что не собирается. Новые процессоры для этой платформы выйти всё же могут, но вряд ли они смогут предложить большой скачок по сравнению с нынешними Cascade Lake-X.

Наконец, источник сообщает, что компания AMD не планирует обновление своего парка чипсетов к грядущему выпуску процессоров Ryzen 5000-й серии на архитектуре Zen 3. Согласно другим слухам, мы можем ожидать разве что появления свежего флагманского чипсета AMD X670. Однако действительно масштабное обновление модельного ряда чипсетов AMD ожидается не раньше следующего года — к выходу процессоров на Zen 4 должны появиться материнские платы с новым разъёмом Socket AM5, поддержкой памяти DDR5 и возможно даже с интерфейсом PCIe 5.0. Но последнее вряд ли — PCIe 4.0 ещё не раскрыл весь свой потенциал.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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