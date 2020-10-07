Для клавиатуры с подсветкой Logitech K845 доступны на выбор различные механические переключатели

Компания Logitech представила клавиатуру механического типа K845, предназначенную для комфортного продолжительного набора текстов и работы с документами. Новинка поступит в продажу в ближайшее время.

Анонсированная модель относится к полноразмерному типу: в правой секции имеется блок цифровых кнопок. Верхняя часть корпуса изготовлена из анодированного алюминия, благодаря чему обеспечивается долговечность.

Покупатели смогут выбирать между переключателями разных типов. Это версии Red Linear, Blue Clicky Tactile, Brown Tactile, а также Cherry MX Red и Cherry MX Blue. Заявленный срок службы достигает 50 млн срабатываний.

Клавиатура наделена подсветкой с пятью режимами работы. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB . Гарантирована совместимость с операционными системами Microsoft Windows.

Новинка весит приблизительно 780 г; длина соединительного кабеля равна 1,8 м. Предусмотрены ножки для установки клавиатуры под удобным углом. Цена в зависимости от исполнения варьируется от 60 до 80 долларов США .



