Глава Nvidia рассказал, когда закончится нехватка новых видеокарт

Глава Nvidia рассказал, когда закончится нехватка новых видеокарт

«Я считаю, что в течение этого года спрос превысит все наши предложения»

Согласно The Verge, во время пресс-конференции директор Nvidia ответил на вопрос о нехватке обеих видеокарт: «Я считаю, что в течение этого года спрос превысит все наши предложения».

Новые графические процессоры поступили в продажу 17 сентября и были полностью распроданы в течение нескольких минут. Цена в 699 долларов США (более 50 тысяч рублей) для RTX 3080 не остановила покупателей.

Компания уже принесла извинения за неудачный запуск продаж RTX 3080. В серии также ожидается запуск более доступной видеокарты RX 3070, которая будет стоить 499 долларов США. Она должна появится в продаже 29 октября — компания сдвинула ее выход на более позднее время, чтобы наладить работу с розничными продавцами и предоставить видеокарту большему количеству покупателей в первый день.

RX 3070, по заявлениям компании, может конкурировать с топовой картой предыдущего поколения, которая стоит 1100 долларов США. Поэтому ожидается не меньший ажиотаж и хаос во время ее появления на прилавках.

AMD также проведет презентацию новой линейки графических процессоров 28 октября. Компания расскажет о серии Radeon RX 6000, которая имеет ту же графическую архитектуру, что и консоли нового поколения — PS5 и Xbox Series X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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