Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins получила синие переключатели

Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins получила синие переключатели

Бренд HyperX, игровое направление Kingston Technology Company, представил новую модификацию механической клавиатуры Alloy Origins с эффектной многоцветной подсветкой.

Применены специально разработанные синие переключатели HyperX Blue. Они имеют ход срабатывания (точку срабатывания) в 1,8 мм, а сила срабатывания составляет 50 граммов. Общий ход равен 3,8 мм. Заявленный срок службы достигает 80 млн нажатий.

Индивидуальная подсветка кнопок имеет палитру из 16,8 млн оттенков с пятью уровнями яркости. Предусмотрена встроенная память для хранения трёх пользовательских профилей.

Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins получила синие переключатели

Функции 100 % Anti-Ghosting и N-key Rollover отвечают за корректное распознавание большого количества одновременно нажатых клавиш. Для подключения к компьютеру служит съёмный 1,8-метровый кабель USB Type-C — USB Type-A.

Конструкция предусматривает применение цельного основания из авиационного алюминия. Габариты составляют 442,5 ? 132,5 ? 36,39 мм, вес — 1075 г.

Механическая клавиатура HyperX Alloy Origins получила синие переключатели

«HyperX Alloy Origins — это компактная и прочная клавиатура с персонализированными механическими переключателями HyperX, разработанная в целях обеспечения для геймеров наилучшего сочетания стиля, производительности и надёжности», — отмечает разработчик.

Приобрести новую модификацию клавиатуры можно будет по ориентировочной цене 110 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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