«Не дефицит, а избыток спроса». Глава NVIDIA предвосхитил нехватку GeForce RTX 3080 и RTX 3090 до конца года

Если вы думали, что к концу года станет проще купить видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090, то у нас плохие новости. Сегодня глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил, что дефицит видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 сохранится до конца 2020 года. О модели RTX 3070 он ничего не сказал, но, судя по всему, её ждёт та же участь.

Источник изображения: NVIDIA

«Я считаю, что спрос на видеокарты превзойдёт возможности наших поставщиков до конца года. Учтите, что нас ожидает двойной удар. Под двойным ударом я подразумеваю праздничный период. До него у нас было всё хорошо, но потом наступил "фактор Ampere". А после него наступит "фактор Ampere в праздничный период". Нас ожидает очень-очень насыщенный четвёртый квартал этого года», — прокомментировал исполнительный директор компании NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Сегодня состоялось мероприятие GTC 2020, в рамках которого производитель представил несколько новых продуктов для профессиональных пользователей, а также для сферы серверных и облачных вычислений. После презентации компания провела сессию вопросов и ответов с прессой. Как и ожидалось, часть вопросов была связана с серьёзным дефицитом видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090. В ответ на жалобы Хуанг заявил, что компания не испытывает дефицита своей продукции, она испытывает избыток спроса:

«У нас проблема со спросом на видеокарты RTX 3080 и RTX 3090, а не проблемы с поставками. Спрос оказался гораздо-гораздо выше, чем мы ожидали. А ожидали мы очень большой спрос. Ретейлеры в сфере компьютерного оборудования подтвердят, что сами не видели такого феноменального спроса в течение более десяти последних лет. Мы очень стараемся. Производство графических процессоров на отличном уровне, поставки продукта — фантастические. Просто товар продаётся мгновенно. Я очень благодарен покупателям за этого, но думаю, что здесь действительно имеется проблема, которую нужно решать. Это настоящий феномен», — добавил Хуанг.

Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что NVIDIA недавно также отложила на две недели старт продаж младшей модели GeForce RTX 3070 для того, чтобы успеть произвести больше видеокарт для запуска. Учитывая, что она быстрее GeForce RTX 2080 Ti, а также более чем в половину её дешевле (цена эталонного варианта RTX 3070 составляет $500), вполне можно ожидать, что ситуация с дефицитом может не только повториться, но и окажется хуже, чем с более дорогими моделями RTX 3080 и RTX 3090, даже несмотря на старания NVIDIA.

Прогноз Хуанга по поводу нехватки видеокарт аналогичен более ранним отчётам китайских СМИ , которые также предсказывали дефицит карт как минимум до начала 2021 года. В этих сообщениях также говорилось, что производители графических решений на базе GeForce RTX 30-й серии могут договориться между собой, а также с производителями материнских плат и вынудить покупателей приобретать новинки в составе готовых комплектов. К счастью, этого не произошло. Пока.

Источник изображения: Twitter

Владельцы майниг-ферм и спекулянты тоже создают значительные трудности продолжая раскупать все запасы видеокарт с помощью специальных ботов. Единственной возможностью для обычного покупателя приобрести GeForce RTX 3080 и RTX 3090 сейчас является терпение и неубиваемая кнопка F5 на клавиатуре для обновления страницы доступности товара и ловли того редкого момента, когда карты всё-таки становятся доступны для покупки на несколько секунд.

Что-то подсказывает, что аналогичную ситуацию ожидает старт продаж GeForce RTX 3070, который состоится 29 октября.



