Кулер Enermax ETS-F40-FS оснащён тихим 140-мм вентилятором

Кулер Enermax ETS-F40-FS оснащён тихим 140-мм вентилятором

Компания Enermax анонсировала универсальный процессорный кулер ETS-F40-FS, способный справляться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии (TDP) до 200 Вт.

Новинка относится к башенному типу. Конструкция включает алюминиевый радиатор, через который проходят четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, что помогает поднять эффективность отвода тепла.

Кулер Enermax ETS-F40-FS оснащён тихим 140-мм вентилятором

Радиатор обдувается 140-миллиметровым вентилятором: скорость вращения регулируется в диапазоне от 300 до 1200 оборотов в минуту (±10 %). Формируется поток воздуха объёмом от 31 до 126 кубических метров в час. При этом новинка может похвастаться относительно небольшим шумом — не более 23 дБА. Уровень статического давления достигает 2,17 мм водного столба.

Кулер Enermax ETS-F40-FS оснащён тихим 140-мм вентилятором

Новинку можно использовать для охлаждения процессоров AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, а также Intel в исполнении LGA 2066/2011-v3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150. Общие габариты изделия составляют 140 ? 93 ? 156 мм. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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