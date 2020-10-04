NVIDIA рассказала про производительность GeForce RTX 3070

NVIDIA рассказала про производительность GeForce RTX 3070

NVIDIA недавно объявила о переносе даты выхода видеокарт GeForce RTX 3070 на 29 октября. И чтобы интерес потенциальных покупателей не угас, компания опубликовала данные о производительности грядущего графического ускорителя.

NVIDIA представила сравнение производительности GeForce RTX 3070 с её предшественницей в лице GeForce RTX 2070, а также с прежним флагманом — GeForce RTX 2080 Ti. С последней, напомним, NVIDIA сравнила GeForce RTX 3070 во время анонса, заявив, что новинка производительнее RTX 2080 Ti, но стоит гораздо дешевле. Видеокарты сравнивались как в играх, так и в рабочих приложениях для 3D-рендеринга, а также синтетических тестах.

NVIDIA рассказала про производительность GeForce RTX 3070

Конкретных показателей производительности (FPS или оценок) компания NVIDIA не даёт, а лишь демонстрирует относительную разницу. За единицу приняты показатели GeForce RTX 2070. Тем не менее, ресурс VideoCardz посчитал число пикселей для каждого столбца диаграммы, и выяснил более точное процентное соотношение между производительностью указанных видеокарт.

По сравнению с GeForce RTX 2070 новая RTX 3070 стала производительнее в среднем на 68 %. Наибольший прирост наблюдается в приложении Blender — 126 %. Если же сравнивать с GeForce RTX 2080 Ti, то в среднем GeForce RTX 3070 показала превосходство на 8 %. Правда, в отдельных тестах грядущая новинка уступила: в играх Borderlands 3 и Control (с RTX), а также в тесте Time Spy Extreme.

NVIDIA рассказала про производительность GeForce RTX 3070

В целом представленные результаты можно считать довольно хорошими. За $500 компания NVIDIA теперь предлагает то, что ещё два года назад было доступно за $1000. Осталось дождаться независимых тестов, чтобы убедиться, что NVIDIA нигде не слукавила, и новая GeForce RTX 3070 действительно в большинстве случаев превосходит GeForce RTX 2080 Ti.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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