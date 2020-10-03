AMD свернула выпуск видеокарт Radeon RX 5700-й серии, но продолжает производить старые Radeon RX 500

По данным ресурса Cowcotland, компания AMD больше не занимается выпуском графических процессоров для видеокарт Radeon RX 5700-й серии. На сайте утверждается, что как эталонные, так и нестандартные варианты видеокарт больше не производятся. Это означает, что карты, которые уже представлены на рынке, являются последней партией этих решений.

Любопытно, что в ответ на сокращение предложения некоторые розничные продавцы повысили цены на карты Navi 10, и эта тенденция видна в скачках цен, начиная с июля. Впрочем, она почти не затрагивает варианты Radeon RX 5700 XT.

Что интересно, AMD по-прежнему выпускает графические процессоры для Radeon RX 5600 XT (тоже Navi 10) — очевидно, эти карты должны оставаться на рынке и после запуска серии Radeon RX 6000. Да и в конце концов, Radeon RX 5600 XT дебютировал 21 января 2020 года, так что этому ускорителю нет и года.

Также AMD всё ещё не отменила производство видеокарт серии Radeon RX 5500 (Navi 14), что вполне объяснимо. Что ещё более любопытно, по-прежнему производятся и видеокарты серии Radeon RX 500 на базе чипов Polaris. Между тем, модели на Polaris 20 были представлены в далёком уже 2017 году. Рынку они оказались нужнее, чем более совершенное семейство Navi.

Напомним: AMD собирается анонсировать серию Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2 уже 28 октября. Карты Radeon следующего поколения с аппаратной поддержкой трассировки лучей и другими новшествами должны появиться в продаже уже в ноябре. Посмотрим, сможет ли AMD дать достойный отпор семейству ускорителей NVIDIA Ampere.



