AMD опровергла слухи о прекращении производства видеокарт Radeon RX 5700

Компания AMD опровергла слухи о том, что она свернула производство графических карт Radeon RX 5700. Напомним, что ранее с подачи французского ресурса Cowcotland многие профильные СМИ сообщили, что «красные» прекращают производство старших моделей видеокарт текущей серии Radeon RX 5000 в пользу будущих графических решений на базе новой архитектуры Big Navi.

Ресурс Tom’s Hardware решил обратиться к компании AMD за комментариями по поводу этой информации, но там эти слухи решительно опровергли.

«Мы продолжаем производство графических карт серии Radeon RX 5700. Они готовы обеспечить выдающийся игровой опыт при разрешении 1440p. Мы продолжаем отвечать на рыночный спрос», — ответили AMD в электронном письме ресурсу Tom’s Hardware.

Хотя компания действительно собирается представить новое поколение графических карт RX 6000 на новой архитектуре Big Navi 28 октября, на данный момент нет и не было никаких предпосылок прекращать производство видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT. За свою цену они действительно предлагают достойный уровень производительности.

Кроме того, как и NVIDIA, компания AMD не застрахована от того, что после релиза новой серии видеокарт их не раскупят за секунды спекулянты, оставив большинство потенциальных покупателей ни с чем. В связи с этим AMD необходимо иметь доступную альтернативу. По крайней мере на время старта продаж новой серии.

Те же Radeon RX 5700 примерно на 10 % быстрее, чем GeForce RTX 2060 Super и при этом дешевле, чем новые модели GeForce RTX 3070. Поэтому для тех, кто не нуждается в возможности комфортно играть в 4K-разрешении и не хочет ждать анонса новых карт, Radeon RX 5700 по-прежнему может стать неплохим выбором.



