Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнение

Компания Roccat анонсировала игровую клавиатуру Vulcan TKL, разработанную для пользователей, которые часто переезжают с места на место, например, для участия в соревнованиях или просто экономят пространство на рабочем столе.

Новинка, относящаяся к механическому типу, имеет компактное исполнение: она лишена блока цифровых кнопок в правой области. Для подключения к компьютеру сложит кабель с коннектором USB Type-C, который можно снять во время транспортировки.

Покупатели смогут выбирать между двумя модификациями Vulcan TKL — с переключателями Titan Linear Switch и Titan Tactile Switch. По сравнению с обычными переключателями они, как утверждается, обеспечивают увеличение скорости срабатывания на 30 % и 20 % соответственно. Это обеспечивает преимущество в горячих баталиях. Срок службы достигает 50 млн срабатываний.

В клавиатуре применён 32-разрядный процессор на базе ARM Cortex-M0. Частота опроса достигает 1000 Гц. Имеется встроенная память для хранения пользовательских настроек. Габариты составляют 360 ? 133 ? 34 мм, вес — 660 г.

Новинка располагает многоцветной подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции. Ориентировочная цена Roccat Vulcan TKL — 150 долларов США .



