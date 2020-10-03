Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнение

Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнение

Компания Roccat анонсировала игровую клавиатуру Vulcan TKL, разработанную для пользователей, которые часто переезжают с места на место, например, для участия в соревнованиях или просто экономят пространство на рабочем столе.

Новинка, относящаяся к механическому типу, имеет компактное исполнение: она лишена блока цифровых кнопок в правой области. Для подключения к компьютеру сложит кабель с коннектором USB Type-C, который можно снять во время транспортировки.

Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнение

Покупатели смогут выбирать между двумя модификациями Vulcan TKL — с переключателями Titan Linear Switch и Titan Tactile Switch. По сравнению с обычными переключателями они, как утверждается, обеспечивают увеличение скорости срабатывания на 30 % и 20 % соответственно. Это обеспечивает преимущество в горячих баталиях. Срок службы достигает 50 млн срабатываний.

Механическая игровая клавиатура Roccat Vulcan TKL имеет компактное исполнение

В клавиатуре применён 32-разрядный процессор на базе ARM Cortex-M0. Частота опроса достигает 1000 Гц. Имеется встроенная память для хранения пользовательских настроек. Габариты составляют 360 ? 133 ? 34 мм, вес — 660 г.

Новинка располагает многоцветной подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции. Ориентировочная цена Roccat Vulcan TKL — 150 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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