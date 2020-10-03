Механическая клавиатура Corsair K100 RGB снабжена колесом управления и стоит $230

Механическая клавиатура Corsair K100 RGB снабжена колесом управления и стоит $230

Компания Corsair анонсировала клавиатуру K100 RGB, созданную специально для требовательных геймеров. Новинка, относящаяся к механическому типу, предлагается за 230 долларов США.

В устройстве применены надёжные переключатели Cherry MX Speed Silver. Кроме того, доступна модификация с оптико-механическими переключателями Corsair OPX. Функция Full Key (NKRO) with 100 % Anti-Ghosting обеспечивает корректное распознавание неограниченного количества одновременно нажатых кнопок.

Механическая клавиатура Corsair K100 RGB снабжена колесом управления и стоит 0

Новинка получила фирменную технологию Corsair Axon Hyper-Processing, обеспечивающую частоту опроса до 4000 Гц. Это гарантирует мгновенный отклик в играх, что даёт несомненное преимущество над оппонентами.

Механическая клавиатура Corsair K100 RGB снабжена колесом управления и стоит 0

Клавиатура располагает независимой настраиваемой RGB-подсветкой кнопок, а также подсветкой в верхней и боковых частях. Предусмотрен упор для рук с магнитным креплением, повышающий комфорт во время продолжительных баталий.

Механическая клавиатура Corsair K100 RGB снабжена колесом управления и стоит 0

В левой верхней зоне имеется программируемое колесо управления. Над блоком цифровых кнопок размещены дополнительные мультимедийные кнопки и ролик регулировки громкости. Наконец, доступны шесть макрокнопок в левой части.

Клавиатура наделена 8 Мбайт встроенной флеш-памяти, в которой можно сохранить до 200 пользовательских профилей. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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