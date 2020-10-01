Samsung назвала стоимость лазерных 4K-проекторов серии The Premiere

Представленные в начале сентября компанией Samsung лазерные проекторы серии The Premiere категории 4K Ultra Short Throw стали доступны для приобретения. Модель LSP7T, способную формировать изображение размером до 120 дюймов по диагонали, компания оценила в $3500, а модель LSP9T, предназначенная для вывода картинки размером до 130 дюймов, Samsung предлагает к приобретению за $6500.

Производитель описывает оба проектора, как сверхкоротколучевые. Другими словами, расположить их можно в непосредственной близости от экрана или стены, на которые они будут выводить изображение.

Разный размер выводимого изображения — не единственное отличие между двумя моделями. Старшая обладает более высоким показателем яркости, который составляет 2800 люмен ANSI, тогда как уровень яркости младшей модели равен 2200 люмен ANSI. Кроме того, модель LSP9T оснащена 40-Вт 4,2-канальной аудиосистемой, в то время как LSP7T оборудована 2,2-канальным звуком мощностью 30 Вт.

В остальном обе новинки обладают схожими особенностями. Они работают под управлением операционной системы Tizen, которая обычно используется в телевизорах компании Samsung. Обе поддерживают управление с помощью голосовых ассистентов Amazon Alexa и Samsung Bixby. Проекторы лазерные, а это означает, что ресурс их световых источников выше, чем у ламп, которые используются в обычных проекторах. Производитель также заявляет, что модели серии The Premiere стали первыми проекторами с поддержкой стандарта изображения HD10+.

Лазерные проекторы The Premiere LSP7T и LSP9T уже можно заказать через официальный сайт компании Samsung. Производитель указывает, что поставки новинок начнутся 16 октября.



