Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 и E15 Gen 2 получили поддержку Thunderbolt 4

Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 и E15 Gen 2 получили поддержку Thunderbolt 4

Компания Lenovo представила относительно недорогие портативные компьютеры на аппаратной платформе Intel Tiger Lake — модели ThinkPad E14 Gen 2 и ThinkPad E15 Gen 2, которые поступят в продажу в ноябре.

Ноутбуки оснащены дисплеем размером соответственно 14 и 15,6 дюйма по диагонали. Максимальная конфигурация в обоих случаях предполагает наличие панели формата Full HD (1920 ? 1080 точек) с яркостью 300 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Может быть реализована поддержка сенсорного управления.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 и E15 Gen 2 получили поддержку Thunderbolt 4

«Сердце» компьютеров — процессор Core одиннадцатого поколения (вплоть до Core i7). В составе графической подсистемы может применяться интегрированный контроллер Intel или адаптер NVIDIA GeForce MX450 с 2 Гбайт памяти.

Новинки могут нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и два твердотельных накопителя суммарной вместимостью до 2 Тбайт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 и E15 Gen 2 получили поддержку Thunderbolt 4

Разработчик выделяет поддержку скоростного интерфейса Thunderbolt 4. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 9 часов у младшей версии и 8,4 часа у старшей.

На портативные компьютеры установлена операционная система Windows 10 Pro. Цена обеих новинок составит от 699 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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