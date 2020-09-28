Телевизоры Huawei Smart Screen станут первыми устройствами компании, которые получат обновление до Harmony OS 2.0

Сегодня компания Huawei отметила годовщину со дня выпуска умных телевизоров Smart Screen на базе операционной системы Harmony OS. В честь этого события Чжи Хао (Zhi Hao), руководитель отдела Интернета вещей Huawei , объявил, что телевизоры Smart Screen станут первыми устройствами компании, которые получат Harmony OS 2.0. Кроме того, он пообещал, что до конца года Huawei представит новое семейство умных телевизоров.

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Harmony OS 2.0 была представлена на Конференции разработчиков Huawei десятого сентября этого года. Помимо умных телевизоров, новая операционная система будет использоваться в умных часах и планшетах, а позднее и в смартфонах. Закрытое бета-тестирование Harmony OS 2.0 для смартфонов начнётся в декабре, а рядовые пользователи смогут присоединиться к программе в январе 2021 года. Грядущее семейство флагманских смартфонов Huawei Mate 40 выйдет на рынок ещё на Android.

gizchina.com

Кроме того, сообщается, что под управлением Harmony OS будут работать и грядущие компьютеры компании. Напомним, что ранее Huawei заявила, что Harmony OS будет кроссплатформенным решением.



