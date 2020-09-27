Gainward представила четыре видеокарты GeForce RTX 30xx серии Phantom с заводским разгоном

Компания Gainward официально представила модели видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phantom. Новинки, построенные на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere, готовы предложить необычный внешний вид систем охлаждения, а также заводской разгон графических процессоров.

Компания в общей сложности представила четыре видеокарты: две модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080, включая варианты в исполнении Golden Sample (GS), указывающем на более серьёзный заводской разгон графических процессоров. Максимальная тактовая частота GPU модели Gainward GeForce RTX 3090 Phantom GS составляет 1845 МГц, что на 8,8 % выше значения модели в эталонном исполнении NVIDIA. Для дополнительного питания карта использует три 8-контактных разъёма VGA. Заявленный уровень энергопотребления новинки составляет 420 Вт, что на 20 % выше, чем у эталонного варианта.

Графический процессор обычной версии GeForce RTX 3090 Phantom получил незначительный заводской разгон. Чип работает на частоте 1740 МГц, что на 2,7 % выше, чем у эталона. Карта также использует для дополнительного питания три 8-контактных разъёма. Её уровень энергопотребления составляет 370 Вт, что на 20 Вт выше базового значения.

Графические процессоры модели GeForce RTX 3080 Phantom GS, а также варианта без суффикса GS работают на частоте 1830 и 1755 МГц соответственно, что на 7 и 2,6 % выше значения частоты GPU эталонного варианта карты от NVIDIA. Обе видеокарты Gainward оснащены тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Заявленный уровень энергопотребления более производительного варианта составляет 370 Вт, что на 15,6 % выше обычного значения. Менее разогнанный вариант потребляет 340 Вт, что на 6,3 % выше эталонного показателя энергопотребления.

Все четыре карты разделяют аналогичный дизайн системы охлаждения, с тремя вентиляторами, однако используют разные печатные платы. К сожалению, производитель не представил свои варианты GeForce RTX 3070. Но, что-то подсказывает, что внешним видом они отличаться от старших моделей не будут. Разница, вероятно, будет заключаться только в использовании иного графического процессора, а также типе памяти. Что касается флагманских версий GeForce RTX 3090, то они оснащены 24 Гбайт видеопамяти GDDR6X. Варианты GeForce RTX 3080 получили по 10 Гбайт видеопамяти GDDR6X.

Цены на свои новики Gainward не указала.



