Блоки питания Corsair CX-F RGB предстали в белом и чёрном исполнениях

Компания Corsair официально представила блоки питания серии CX-F RGB, о подготовке которых сообщалось около месяца назад. Новинки вышли в трёх модификациях — мощностью 550, 650 и 750 Вт.

Решения имеют сертификацию 80 Plus Bronze. В конструкции применены качественные японские конденсаторы и вентилятор охлаждения диаметром 120 мм с низким уровнем шума.

Блоки питания доступны в чёрном и белом вариантах цветового исполнения. Вентилятор наделён многоцветной RGB-подсветкой, управлять работой которой можно через специальный контроллер или непосредственно через совместимую материнскую плату. Кроме того, кнопка для переключения режимов работы подсветки предусмотрена на корпусе устройств.

Новинки могут похвастаться полностью модульной системой кабелей — пользователи смогут задействовать только необходимые подключения. Габариты составляют 150 ? 86 ? 140 мм.

Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 100 000 часов. На устройства предоставляется пятилетняя гарантия.

Цена версий мощностью 550, 650 и 750 Вт — 85, 100 и 110 долларов США соответственно.



