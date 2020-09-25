Блоки питания Corsair CX-F RGB предстали в белом и чёрном исполнениях

Блоки питания Corsair CX-F RGB предстали в белом и чёрном исполнениях

Компания Corsair официально представила блоки питания серии CX-F RGB, о подготовке которых сообщалось около месяца назад. Новинки вышли в трёх модификациях — мощностью 550, 650 и 750 Вт.

Решения имеют сертификацию 80 Plus Bronze. В конструкции применены качественные японские конденсаторы и вентилятор охлаждения диаметром 120 мм с низким уровнем шума.

Блоки питания Corsair CX-F RGB предстали в белом и чёрном исполнениях

Блоки питания доступны в чёрном и белом вариантах цветового исполнения. Вентилятор наделён многоцветной RGB-подсветкой, управлять работой которой можно через специальный контроллер или непосредственно через совместимую материнскую плату. Кроме того, кнопка для переключения режимов работы подсветки предусмотрена на корпусе устройств.

Блоки питания Corsair CX-F RGB предстали в белом и чёрном исполнениях

Новинки могут похвастаться полностью модульной системой кабелей — пользователи смогут задействовать только необходимые подключения. Габариты составляют 150 ? 86 ? 140 мм.

Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 100 000 часов. На устройства предоставляется пятилетняя гарантия.

Цена версий мощностью 550, 650 и 750 Вт — 85, 100 и 110 долларов США соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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