Анонс Radeon RX 6000 не будет «бумажным», пообещал глава маркетинга AMD

Ранее в этом месяце компания AMD объявила, что в конце октября проведёт презентацию, посвящённую графической архитектуре RDNA 2 и новому поколению видеокарт Radeon RX 6000 с графическими процессорами на её основе. И теперь главный игровой архитектор и маркетолог AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) добавил интриги грядущему мероприятию.

Многие ожидали, что 28 октября состоится лишь формальный, или так называемый «бумажный» анонс, а сами видеокарты поступят в продажу значительно позже. Но господин Азор в твиттере почти прямо сказал, что на самом деле это не так.

Дизайнер Андрэ Элайджа (Andre Elijah) пожаловался в своём твиттере , что не смог заказать себе видеокарту GeForce RTX 3090, ведь компания NVIDIA к старту продаж подготовила совсем небольшой их тираж. И теперь он выразил готовность поставить $10 на то, что и у AMD тоже будет лишь «бумажный» анонс. На это высокопоставленный представитель AMD заметил, что с нетерпением ждёт от дизайнера эти десять долларов, тем самым дав понять, что AMD всё-таки планирует полноценный запуск продаж видеокарт вскоре после презентации.

Будем надеяться, что представитель AMD не слукавил, и уже в ноябре (в последние дни октября AMD всё же вряд ли успеет) нас ждёт новый этап противостояния NVIDIA и AMD.

Что именно «красные» противопоставят вышедшим недавно решениям NVIDIA Ampere, пока что сказать сложно. AMD уже показала внешность грядущей старшей видеокарты Radeon RX 6000-й серии, и выглядит она весьма неплохо. Но о характеристиках толком ничего неизвестно. AMD лишь упоминала о поддержке аппаратного ускорения трассировки лучей, переменного затемнения и улучшений по части эффективности.



