Amazon представила обновлённые умные колонки Echo и Echo Dot. Старшая модель оснащена продвинутым ИИ-процессором

Amazon представила обновлённые умные колонки Echo и Echo Dot. Старшая модель оснащена продвинутым ИИ-процессором

Компания Amazon сегодня официально представила четвёртое поколение умных колонок Echo, а также их более компактную версию Echo Dot. Все новинки поддерживают голосовой ассистент Alexa, с помощью которого можно управлять различной домашней бытовой техникой: включать и выключать свет, музыку, запирать или отпирать двери и так далее.

Пожалуй, самым заметным внешним отличием всего нового поколения умных колонок Echo от предыдущего является их новая сферическая форма. Важнейшей особенностью полноразмерной умной колонки Amazon Echo является новый встроенный модуль распознавания голосовых команд AZ1 Neural Edge. Он был разработан совместно с компанией MediaTek, и использует алгоритмы машинного обучения, которые ускоряют работу голосового ассистента Alexa. Благодаря этому колонка сама может быстро обрабатывать голосовые команды пользователя, а затем отправлять полученную информацию на облачный сервер, в перспективе экономя время на их выполнение.

Amazon представила обновлённые умные колонки Echo и Echo Dot. Старшая модель оснащена продвинутым ИИ-процессором

По словам Amazon, четвёртое поколение колонок Echo сочетает в себе функции, представленные в умных колонках Echo и Echo Plus третьего поколения. Кроме того, новинка получила поддержку протоколов Zigbee и сети Amazon Sidewalk. Последняя расширяет дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники.

Колонка Amazon Echo будет доступна в трёх цветовых решениях: угольно-чёрном, белом и стальном синем. Компания оценивает новинку в $99.

Amazon представила обновлённые умные колонки Echo и Echo Dot. Старшая модель оснащена продвинутым ИИ-процессором

Более компактная версия умной колонки, Echo Dot, будет предлагаться в двух вариантах. С LED-дисплеем, на котором может отображаться время, температура в помещении и прочая информация, а также без него. Стоимость версии без дисплея составит $50. За версию с LED-экраном придётся доплатить сверху ещё $10.

Amazon представила обновлённые умные колонки Echo и Echo Dot. Старшая модель оснащена продвинутым ИИ-процессором

В дополнение к обычным Echo Dot компания представила версию Echo Dot Kids Edition. Её стоимость составляет $60. Основным отличием от обычных вариантов является её оформление в виде различных зверушек. Благодаря поддержке новых голосовых профилей цифровой ассистент Alexa теперь понимает и отвечает на запросы детей. К сожалению, на данный момент поддерживается только английский язык. В будущем компания обещает расширить количество поддерживаемых языков.

Amazon представила обновлённые умные колонки Echo и Echo Dot. Старшая модель оснащена продвинутым ИИ-процессором

Новые сферические умные колонки Amazon Echo, Echo Dot и Echo Dot Kids Edition поступят в продажу 22 октября. Версию с часами можно будет приобрести с 5 ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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