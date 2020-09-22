Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек
Компания SteelSeries представила беспроводную версию своей популярной игровой мышки Rival 3, которая обещает более 400 часов работы от двух батареек типоразмера AAA. Если оригинальная проводная версия мышки оценивается производителем в $30, то беспроводной вариант дороже на $20. Это ставит её в один ряд с такими предложениями, как Logitech G305 Lightspeed. Но последняя обещает только до 250 часов работы от одной батарейки типа AA.
К компьютеру беспроводная мышка SteelSeries Rival 3 Wireless может подключаться как с помощью Bluetooth, так и с помощью передатчика USB Type-A, работающего на частоте 2,4 ГГц. Долговременную работу беспроводной версии мышки Rival 3 обеспечивает технология SteelSeries Quantum 2.0.
Вес мышки без батареек составляет всего 77 граммов. С установкой одного аккумулятора он увеличивается до 95 граммов, а при наличии двух — до 106 граммов.
Rival 3 Wireless стала первой игровой мышкой компании SteelSeries, получившей новую технологию оптического сенсора TrueMove Air. Он разработан в сотрудничестве с производителем игровых сенсоров PixArt и обеспечивает разрешение до 18 000 CPI (count per inch, то есть количество считываний на дюйм). Заявленная скорость сенсора составляет 450 дюймов с секунду (IPS), он способен выдерживать ускорение до 40G.
Напомним, что в основе оригинальной версии мышки Rival 3 используется сенсор TrueMove Core на 8500 CPI, 300 IPS и с поддержкой ускорения 35G. Подсмотрев у мышки SteelSeries Sensei Ten, компания также наделила сенсор новой беспроводной Rival 3 возможностью работы на любой поверхности.
Частота опроса мышки составляет 1000 Гц, а время отклика — 1 мс при подключении к USB-передатчику. Новинка также использует механические правые и левые кнопки с заявленным ресурсом работы в 60 миллионов нажатий. Для пользователя также доступны пять предустановленных профилей, RGB-подсветка, ручная настройка сенсора и частоты опроса «грызуна» через фирменное ПО SteelSeries Engine.