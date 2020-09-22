Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек

Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек

Компания SteelSeries представила беспроводную версию своей популярной игровой мышки Rival 3, которая обещает более 400 часов работы от двух батареек типоразмера AAA. Если оригинальная проводная версия мышки оценивается производителем в $30, то беспроводной вариант дороже на $20. Это ставит её в один ряд с такими предложениями, как Logitech G305 Lightspeed. Но последняя обещает только до 250 часов работы от одной батарейки типа AA.

К компьютеру беспроводная мышка SteelSeries Rival 3 Wireless может подключаться как с помощью Bluetooth, так и с помощью передатчика USB Type-A, работающего на частоте 2,4 ГГц. Долговременную работу беспроводной версии мышки Rival 3 обеспечивает технология SteelSeries Quantum 2.0.

Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек

Вес мышки без батареек составляет всего 77 граммов. С установкой одного аккумулятора он увеличивается до 95 граммов, а при наличии двух — до 106 граммов.

Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек

Rival 3 Wireless стала первой игровой мышкой компании SteelSeries, получившей новую технологию оптического сенсора TrueMove Air. Он разработан в сотрудничестве с производителем игровых сенсоров PixArt и обеспечивает разрешение до 18 000 CPI (count per inch, то есть количество считываний на дюйм). Заявленная скорость сенсора составляет 450 дюймов с секунду (IPS), он способен выдерживать ускорение до 40G.

Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек

Напомним, что в основе оригинальной версии мышки Rival 3 используется сенсор TrueMove Core на 8500 CPI, 300 IPS и с поддержкой ускорения 35G. Подсмотрев у мышки SteelSeries Sensei Ten, компания также наделила сенсор новой беспроводной Rival 3 возможностью работы на любой поверхности.

Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек

Частота опроса мышки составляет 1000 Гц, а время отклика — 1 мс при подключении к USB-передатчику. Новинка также использует механические правые и левые кнопки с заявленным ресурсом работы в 60 миллионов нажатий. Для пользователя также доступны пять предустановленных профилей, RGB-подсветка, ручная настройка сенсора и частоты опроса «грызуна» через фирменное ПО SteelSeries Engine.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2
Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080
Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторамиКорпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами
Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкойСпекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой
Canon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печатиCanon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печати
Блок рекламы


Похожие новости
Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанрМышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр
Беспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономностиБеспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономности
Большой монитор LG 32UN650-W формата 4К подходит для работы и игрБольшой монитор LG 32UN650-W формата 4К подходит для работы и игр
Razer вышла на рынок офисной периферии с эргономичной мышью за $100 и механической клавиатурой за $140Razer вышла на рынок офисной периферии с эргономичной мышью за $100 и механической клавиатурой за $140
NVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDANVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDA
Наушники Creative Aurvana Trio Wireless работают без подзарядки до 20 часовНаушники Creative Aurvana Trio Wireless работают без подзарядки до 20 часов
Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагманаIntel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана
Acer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игрAcer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игр
Режим DDR4-6600 впервые покорился двухканальной памятьюРежим DDR4-6600 впервые покорился двухканальной памятью
Фото NVIDIA GeForce RTX 3080 всплыло в Сети: вентиляторы — с двух сторон видеокартыФото NVIDIA GeForce RTX 3080 всплыло в Сети: вентиляторы — с двух сторон видеокарты
Последние новости
Подгружаем последние новости