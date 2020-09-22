Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Компания GALAX анонсировала неожиданную специальную версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 в издании Gamer. Она выполнена в трёхслотовом дизайне и включает систему охлаждения с массивным радиатором и тремя 90-мм вентиляторами. Но главная особенность устройства — корпус, имитирующий строительные блоки LEGO.

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

GeForce RTX 3090 GAMER использует три цвета: чёрный, красный и синий. Карта совсем не выглядит агрессивно, а выбор цвета и дизайн роднит её с портативно-стационарной игровой консолью Nintendo Switch: синий и красный блоки по краям напоминают подключённые контроллеры JoyCon.

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Ресурс Expreview представил достаточно много изображений этого ускорителя. К сожалению, не сообщается, совместима ли карта с настоящими блоками LEGO, но можно догадаться, что прикрепить фигурку LEGO сбоку вряд ли будет проблемой. Так или иначе, одно можно сказать наверняка: толщина карты определённо делает её похожей на настоящий строительный кирпич.

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

В ускорителе имеется порт NVLink (SLI) и используется два 8-контактных разъёма внешнего питания. К сожалению, GALAX GeForce RTX 3090 Gamer — эксклюзивная модель для китайского рынка. Впрочем, если там она получит достаточно широкую популярность, производитель может и передумать.

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2
Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080
Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторамиКорпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами
Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкойСпекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой
Canon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печатиCanon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печати
Блок рекламы


Похожие новости
Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080
Зима близко: Gigabyte представила GeForce RTX 3090 с «турбиной», которая превратит ваш ПК в тепловентиляторЗима близко: Gigabyte представила GeForce RTX 3090 с «турбиной», которая превратит ваш ПК в тепловентилятор
Canon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печатиCanon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печати
Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкойСпекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой
Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2
Canon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубуCanon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубу
Radeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряноRadeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряно
NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080
Мобильная GeForce MX450 оказалась на треть быстрее, чем GeForce MX350Мобильная GeForce MX450 оказалась на треть быстрее, чем GeForce MX350
NVIDIA будет поставлять для GeForce RTX 3000 графические процессоры высшего, первого и второго сортаNVIDIA будет поставлять для GeForce RTX 3000 графические процессоры высшего, первого и второго сорта
Последние новости
Подгружаем последние новости