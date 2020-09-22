Самый дорогой блок LEGO: GALAX представила особое издание GeForce RTX 3090 Gamer

Компания GALAX анонсировала неожиданную специальную версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 в издании Gamer. Она выполнена в трёхслотовом дизайне и включает систему охлаждения с массивным радиатором и тремя 90-мм вентиляторами. Но главная особенность устройства — корпус, имитирующий строительные блоки LEGO.

GeForce RTX 3090 GAMER использует три цвета: чёрный, красный и синий. Карта совсем не выглядит агрессивно, а выбор цвета и дизайн роднит её с портативно-стационарной игровой консолью Nintendo Switch: синий и красный блоки по краям напоминают подключённые контроллеры JoyCon.

Ресурс Expreview представил достаточно много изображений этого ускорителя. К сожалению, не сообщается, совместима ли карта с настоящими блоками LEGO, но можно догадаться, что прикрепить фигурку LEGO сбоку вряд ли будет проблемой. Так или иначе, одно можно сказать наверняка: толщина карты определённо делает её похожей на настоящий строительный кирпич.

В ускорителе имеется порт NVLink (SLI) и используется два 8-контактных разъёма внешнего питания. К сожалению, GALAX GeForce RTX 3090 Gamer — эксклюзивная модель для китайского рынка. Впрочем, если там она получит достаточно широкую популярность, производитель может и передумать.



