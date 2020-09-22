Частота модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme достигает 5000 МГц

Компания ADATA представила модули оперативной памяти XPG Spectrix D50 Xtreme стандарта DDR4, предназначенные для установки в игровые настольные компьютеры на аппаратных платформах AMD и Intel .

Анонсированы изделия ёмкостью 8 Гбайт с частотой 4800 и 5000 МГц. Напряжение питания в обоих случаях составляет 1,5 В, тайминги — CL 19-26-26. Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Модули оборудованы алюминиевым охлаждающим радиатором с оригинальным дизайном. Имеется многоцветная RGB-подсветка, контролировать работу которой можно через совместимую материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync. Подсветка может синхронизироваться с воспроизведением музыки.

Отмечается, что в составе изделий применяются исключительно высококачественные чипы памяти. Будут предлагаться комплекты из двух модулей суммарным объёмом 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт).

Продажи оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme начнутся в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене комплектов на данный момент, к сожалению, нет.



