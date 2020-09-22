Частота модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme достигает 5000 МГц

Частота модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme достигает 5000 МГц

Компания ADATA представила модули оперативной памяти XPG Spectrix D50 Xtreme стандарта DDR4, предназначенные для установки в игровые настольные компьютеры на аппаратных платформах AMD и Intel.

Анонсированы изделия ёмкостью 8 Гбайт с частотой 4800 и 5000 МГц. Напряжение питания в обоих случаях составляет 1,5 В, тайминги — CL 19-26-26. Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Частота модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme достигает 5000 МГц

Модули оборудованы алюминиевым охлаждающим радиатором с оригинальным дизайном. Имеется многоцветная RGB-подсветка, контролировать работу которой можно через совместимую материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync. Подсветка может синхронизироваться с воспроизведением музыки.

Частота модулей памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme достигает 5000 МГц

Отмечается, что в составе изделий применяются исключительно высококачественные чипы памяти. Будут предлагаться комплекты из двух модулей суммарным объёмом 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт).

Продажи оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 Xtreme начнутся в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене комплектов на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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