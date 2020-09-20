Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

На этой неделе в продажу поступили первые видеокарты семейства Ampere — GeForce RTX 3080, а вместе с тем вышли и их обзоры. На следующей неделе, 24 сентября, стартуют продажи флагманской GeForce RTX 3090, и тогда же должны появиться результаты её тестирования. Но китайский ресурс TecLab решил не дожидаться обозначенных NVIDIA сроков, и представил обзор GeForce RTX 3090 уже сейчас.

Для начала напомним, что видеокарта GeForce RTX 3090 построена на графическом процессоре Ampere GA102, в версии с 10496 ядрами CUDA. На данный момент это — самый продвинутый GPU серии Ampere в потребительском сегменте. В эталонной версии чип обладает базовой частотой 1395 МГц, а Boost-частота заявлена на уровне 1695 МГц. Видеокарта оснащена 24 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц. Вкупе с 384-битной шиной это даёт пропускную способность 936 Гбайт/с.

Система, на которой тестировалась GeForce RTX 3090, была построена на флагманском 10-ядерном процессоре Core i9-10900K с частотой 5 ГГц. Его дополняли 32 Гбайт оперативной памяти G.Skill DDR4-4133 МГц. Тесты проводились в разрешении 4K в синтетических и игровых нагрузках. В играх с поддержкой трассировки лучей и ИИ-сглаживания DLSS тесты были проведены как с обозначенными опциями, так и без них.

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

В синтетике разница между GeForce RTX 3080 и флагманской GeForce RTX 3090 составила 7,1 и 10,5 % в тестах 3DMark Time Spy Extreme и 3DMark Port Royal соответственно. Не самые впечатляющие результаты, с учётом, что рекомендованная цена видеокарт составляет $699 и $1499 соответственно.

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

Аналогичная расстановка сил получается и в играх. Без поддержки трассировки лучей, например в Far Cry, Assassins Creed Oddysey и других разница в кадровой частоте GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 составила от 4,7 до 10,5 %. В играх, поддерживающих трассировку лучей и DLSS, максимальный разрыв составил 11,5 %. Такой результат был зафиксирован в Death Stranding, и что иронично — с отключённой трассировкой и DLSS.

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080

Получается, что в среднем преимущество GeForce RTX 3090 составляет 10 % при том, что эта видекарта более чем вдвое дороже GeForce RTX 3080. Но тут стоит отметить, что сама NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3090 как преемницу Titan RTX, то есть полупрофессиональное решение. Возможно, в каких-то рабочих задачах потенциал этой карты раскроется куда лучше.

Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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