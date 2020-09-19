Зима близко: Gigabyte представила GeForce RTX 3090 с «турбиной», которая превратит ваш ПК в тепловентилятор

Компания Gigabyte представила первую и пока единственную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 30-й серии с использованием системы охлаждения с вентилятором тангенциального типа. Но интересна она не только тем, что это первая карта новой серии в таком исполнении, но ещё и тем, что этой моделью является GeForce RTX 3090 с заявленным уровнем энергопотребления 350 Вт.

Судя по всему, новинка построена на базе специальной версии печатной платы. Производитель даже изменил конфигурацию видеоразъёмов. Модель Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO оснащена двумя DisplayPort 1.4a, а также двумя HDMI 2.1. Напомним, что для данной модели чаще всего предлагается наличие только одного HDMI-разъёма и трёх DisplayPort 1.4a.

Дополнительное питание карте обеспечивают два 8-контактных разъёма, привычно расположенных с правой стороны карты. Поскольку компания не предоставляет изображения печатной платы, сложно сказать впаяны ли разъёмы дополнительного питания непосредственно в саму плату или же производитель использовал удлинители, как с моделями серии Gaming и EAGLE.

Вероятно, что модель GeForce RTX 3090 TURBO от Gigabyte не имеет заводского разгона, поскольку в названии нет суффикса «OC». Да и его наличие показалось бы весьма сомнительным, учитывая потенциально горячий нрав чипа GA102-300 с 10496 ядрами CUDA, а также особенность самой системы охлаждения. Последняя никогда не отличалась ни тишиной, ни своей эффективностью. В ней используется испарительная камера с прямым контактом с GPU, а также длинный радиатор, охлаждающийся вентилятором тангенциального типа с двойным подшипником качения.

Тем не менее на сайте производителя указываются не все технические характеристики новинки, поэтому твёрдо утверждать об отсутствии заводского разгона мы не станем.

Дополнительной интересной деталью новинки является наличие интерфейса NVLink. Он скрыт заглушкой на одном болте. Напомним, что NVIDIA исключила его присутствие во всех моделях серии RTX 30xx, оставив интерфейс только для модели RTX 3090. Однако в отличие от большинства других карт данной модели и даже самого эталонного образца в исполнении Founders Edition, новинка от Gigabyte займёт в корпусе ПК только два слота расширения. В теории это упростит установку карты и организацию SLI-конфигурации.

Напомним, что модель видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition появится в продаже 24 сентября. Тогда же, вероятно, начнутся и продажи вариантов в исполнении сторонних производителей.



