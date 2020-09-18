Canon представила новые карманные фотокамеры Ivy Cliq с функцией мгновенной печати

Компания Canon анонсировала компактные фотокамеры Ivy Cliq+2 и Ivy Cliq2: новинки поступят в продажу до конца текущего месяца по ориентировочной цене 150 и 100 долларов США соответственно.

Новинки относятся к устройствам мгновенной печати — задействована технология ZINK. Её суть сводится к использованию бумаги, содержащей несколько слоёв специального кристаллического вещества. При нагревании это вещество переходит в аморфное состояние и на бумаге появляется изображение.

Модель Ivy Cliq+2 наделена 8-мегапиксельным сенсором. Через сопутствующее мобильное приложение для смартфонов можно декорировать изображения перед печатью, добавлять надписи и пр. Модификация Ivy Cliq2 довольствуется 5-мегапиксельным датчиком.

Камеры снабжены небольшим зеркалом для съёмки автопортретов. На печать одного изображения размером 3 ? 2 дюйма (примерно 7,5 ? 5 см) требуется около 50 секунд, а заряда аккумуляторной батареи хватит для создания 25 бумажных снимков.

В устройствах предусмотрен слот для стопки из десяти листов бумаги. Стоимость такого картриджа составляет приблизительно 10 долларов США .



