Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой

Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой

Сегодня стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 — первой представительницы семейства Ampere. Как и ожидалось, купить новинку смогли отнюдь не все желающие — на старте продаж возник огромный дефицит. NVIDIA обвинила во всём перекупщиков, и не напрасно — на eBay и прочих площадках появилось много предложений с завышенными ценами.

Согласно данным ресурса VideoCardz, покупатели, пришедшие за GeForce RTX 3080 в офлайновые розничные магазины в основном без проблем смогли заполучить новинку. Тем же, кто решил купить новую видеокарт онлайн, повезло куда меньше. Запасы были раскуплены в мгновение ока, как будто их и не было.

Сообщается, что даже попасть на сайты многих магазинов было практически невозможно — сервера попросту не справлялись с наплывом посетителей. Сотрудники компании AMD не растерялись в этой ситуации, и сразу же предложили перевести сервера интернет-магазинов на процессоры EPYC, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Но не факт, что это бы помогло, ведь закупками занимались не обычные люди, а боты перекупщиков. По этому поводу NVIDIA даже выпустила заявление:

«Сегодня утром мы увидели беспрецедентный спрос на GeForce RTX 3080 в розничных магазинах по всему миру, включая онлайн-магазин NVIDIA. В 6 утра по тихоокеанскому времени мы попытались запустить магазин NVIDIA. Несмотря на подготовку, магазин NVIDIA был переполнен трафиком и произошла ошибка. Мы смогли решить проблемы, и продажи начали регистрироваться нормально.
Чтобы остановить ботов в магазине NVIDIA, мы делаем все возможное, в том числе вручную просматриваем заказы, чтобы эти карты попали в руки обычных клиентов.
Запасы новых видеокарт были у более чем 50 крупных розничных продавцов по всему миру по состоянию на 6 утра по тихоокеанскому времени. NVIDIA и партнёры ежедневно отправляют в розничные магазины все больше карт RTX 3080.
Мы приносим извинения нашим клиентам за то, что произошло сегодня утром».

Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой

Перекупщики в свою очередь сразу же стали продавать купленные видеокарты на eBay и прочих площадках. Конечно же, отнюдь не по рекомендованным ценам, а как минимум в полтора раза дороже. В то время как NVIDIA установила рекомендованную цену в $699, на американском eBay новые GeForce RTX 3080 предлагаются сейчас по ценам от $1000 до $2500, и это не предел.

Но нужно отдать должное и разгневанным покупателям, которые не смогли приобрести новинку нормально в магазине. Некоторые из них натравили на спекулянтов ботов, которые автоматически делают необеспеченные ставки на eBay и тем самым блокируют продажи.

Спекулянты сорвали старт продаж GeForce RTX 3080. Карт в магазинах нет — они всплыли на eBay с двойной наценкой

В конце хотелось бы добавить, что хотя NVIDIA обвинила во всех бедах перекупщиков, мы с полной уверенностью не можем сказать, что виноваты лишь они. Возможно, первые партии видеокарт были очень скромными. Сообщения о небольших запасах GeForce RTX 3080 циркулировали в Сети уже некоторое время, и возможно они были правдивы. Так ли это, мы, скорее всего, узнаем в ближайшее время, когда появится информация от самих продавцов, официальная или не очень.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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