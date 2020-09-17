Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами

В ассортименте Sharkoon появился вместительный компьютерный корпус Elite Shark CA300T с очень необычным обликом. Новинка позволяет создать игровую станцию на материнской плате типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX.

Стальная передняя панель выделяется оригинальным узором, через который проглядывают три изначально установленных вентилятора диаметром 120 мм с многоцветной RGB-подсветкой. Ещё один такой же кулер закреплён сзади. Управлять работой подсветки можно через совместимую материнскую плату с технологией MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion или ASRock Polychrome Sync.

Левая и правая боковые стенки изготовлены из закалённого стекла. Панель ввода-вывода располагается сбоку: на неё выведены два порта USB 3.0, симметричный разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

В корпусе можно разместить до восьми карт расширения, до четырёх накопителей формата 3,5 дюйма и до семи устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 425 мм, длина блока питания — 240 мм.

При использовании жидкостного охлаждения может быть установлен радиатор формата до 420 мм спереди или до 360 мм сверху. Высота процессорного кулера может достигать 165 мм. Корпус имеет габариты 505 ? 235 ? 520 мм и весит 14,7 кг.



