Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами

Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами

В ассортименте Sharkoon появился вместительный компьютерный корпус Elite Shark CA300T с очень необычным обликом. Новинка позволяет создать игровую станцию на материнской плате типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX.

Стальная передняя панель выделяется оригинальным узором, через который проглядывают три изначально установленных вентилятора диаметром 120 мм с многоцветной RGB-подсветкой. Ещё один такой же кулер закреплён сзади. Управлять работой подсветки можно через совместимую материнскую плату с технологией MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion или ASRock Polychrome Sync.

Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами

Левая и правая боковые стенки изготовлены из закалённого стекла. Панель ввода-вывода располагается сбоку: на неё выведены два порта USB 3.0, симметричный разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами

В корпусе можно разместить до восьми карт расширения, до четырёх накопителей формата 3,5 дюйма и до семи устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 425 мм, длина блока питания — 240 мм.

Корпус Sharkoon Elite Shark CA300T обладает необычным дизайном с парой стеклянных панелей и четырьмя RGB-вентиляторами

При использовании жидкостного охлаждения может быть установлен радиатор формата до 420 мм спереди или до 360 мм сверху. Высота процессорного кулера может достигать 165 мм. Корпус имеет габариты 505 ? 235 ? 520 мм и весит 14,7 кг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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