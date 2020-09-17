Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2

Oculus Quest после своего официального запуска в мае 2019 года успел серьезно поменять индустрию виртуальной реальности. Это была первая беспроводная VR-гарнитура «все в одном», которую можно было просто включить, надеть на голову и играть. Однако отсутствие проводов накладывали свои ограничения. Из-за этого устройство имело меньшую мощность, чем можно было бы достичь при использовании проводного подключения.

Но гарнитура нового поколения Oculus Quest 2 может решить все эти проблемы. Новое устройство будет иметь существенно более производительный процессор Snapdragon XR2, который в 1,5 раза мощнее «мозга» предыдущей версии Oculus Quest. Кроме того, второе поколение VR-гарнитуры будет иметь 6 Гб оперативной памяти вместо 4 Гб прошлой версии.

Также шлем получит улучшенное разрешения экрана — с 1440x1600 пикселей на глаз оно увеличится до 1832x1920. Это, по словам Facebook, должно устранить эффект «экранной двери», при котором оказываются видны линии, разделяющие пиксели. Несмотря на высокую производительность, устройство нового поколения на 10% легче своего предшественника и будет весить 503 грамма.

Oculus Quest 2 будет иметь увеличенный ресурс работы, а также улучшенную звуковую систему, которая, по словам разработчиков, позволит лучше ориентироваться в трехмерном пространстве. Что странно, вторая версия будет дешевле первой. Quest стоила $399 за гарнитуру с 64 Гб памяти и $499 за 128-гигабайтную версию, а Quest 2 будет на $100 дешевле — $299 за VR-шлем с 64 Гб памяти и $399 за устройство с 256 Гб.

Предварительный заказ Oculus Quest 2 уже открыт. Отправка заказов должна начаться 13 октября.



