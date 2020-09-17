Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2

Facebook представила новый шлем Oculus Quest 2

Oculus Quest после своего официального запуска в мае 2019 года успел серьезно поменять индустрию виртуальной реальности. Это была первая беспроводная VR-гарнитура «все в одном», которую можно было просто включить, надеть на голову и играть. Однако отсутствие проводов накладывали свои ограничения. Из-за этого устройство имело меньшую мощность, чем можно было бы достичь при использовании проводного подключения.

Но гарнитура нового поколения Oculus Quest 2 может решить все эти проблемы. Новое устройство будет иметь существенно более производительный процессор Snapdragon XR2, который в 1,5 раза мощнее «мозга» предыдущей версии Oculus Quest. Кроме того, второе поколение VR-гарнитуры будет иметь 6 Гб оперативной памяти вместо 4 Гб прошлой версии.

Также шлем получит улучшенное разрешения экрана — с 1440x1600 пикселей на глаз оно увеличится до 1832x1920. Это, по словам Facebook, должно устранить эффект «экранной двери», при котором оказываются видны линии, разделяющие пиксели. Несмотря на высокую производительность, устройство нового поколения на 10% легче своего предшественника и будет весить 503 грамма.

Oculus Quest 2 будет иметь увеличенный ресурс работы, а также улучшенную звуковую систему, которая, по словам разработчиков, позволит лучше ориентироваться в трехмерном пространстве. Что странно, вторая версия будет дешевле первой. Quest стоила $399 за гарнитуру с 64 Гб памяти и $499 за 128-гигабайтную версию, а Quest 2 будет на $100 дешевле — $299 за VR-шлем с 64 Гб памяти и $399 за устройство с 256 Гб.

Предварительный заказ Oculus Quest 2 уже открыт. Отправка заказов должна начаться 13 октября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NAS-хранилище профессионального уровня Synology DiskStation DS1621xs+ стоит $1600NAS-хранилище профессионального уровня Synology DiskStation DS1621xs+ стоит $1600
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMarkAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMark
Radeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряноRadeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряно
Техническая документация прояснила компоновку Ryzen 4000: два CCD, один ССX в CCD, 32 Мбайт L3 в CCXТехническая документация прояснила компоновку Ryzen 4000: два CCD, один ССX в CCD, 32 Мбайт L3 в CCX
NVIDIA всё-таки купит Arm. О сделке объявят на следующей неделеNVIDIA всё-таки купит Arm. О сделке объявят на следующей неделе
Блок рекламы


Похожие новости
Canon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубуCanon представила фотоаппарат, похожий на подзорную трубу
Стандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртвСтандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртв
NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокартNVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт
MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger LakeMSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake
Harman Kardon представила умный портативный динамик Citation 200 стоимостью 350 евроHarman Kardon представила умный портативный динамик Citation 200 стоимостью 350 евро
JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTGJBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG
Intel представила процессоры Tiger Lake для тонких и лёгких ноутбуковIntel представила процессоры Tiger Lake для тонких и лёгких ноутбуков
Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000
MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
MSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HDMSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HD
Последние новости
Подгружаем последние новости