Корпус Antec DP502 Flux с пятью 120-мм вентиляторами допускает установку видеокарт длиной до 405 мм

Компания Antec анонсировала компьютерный корпус DP502 Flux, предназначенный для построения игровой настольной станции с эффектным обликом. Новинка допускает установку материнских плат типоразмера АТХ, Micro-ATX и Mini-ITX.

Корпус получил оригинальную фронтальную часть с ребристым исполнением. Причём верхняя секция закрыта откидной крышкой с вентиляционными отверстиями, за которой скрывается 5,25-дюймовый отсек. Сбоку установлена панель из закалённого стекла толщиной 4 мм.

Новинка изначально наделена пятью 120-миллиметровыми вентиляторами. Спереди установлены три кулера с адресуемой многоцветной подсветкой ARGB. Ещё по одному вентилятору без подсветки находятся сзади и в области секции для блока питания.

Предусмотрены семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 405 мм. Есть возможность установки одного 3,5-дюймового накопителя, двух устройств формата 3,5/2,5 дюйма и ещё трёх 2,5-дюймовых накопителей.

Обеспечиваются гибкие возможности по формированию системы жидкостного охлаждения на основе радиаторов формата до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 175 мм.



