Корпус Antec DP502 Flux с пятью 120-мм вентиляторами допускает установку видеокарт длиной до 405 мм

Корпус Antec DP502 Flux с пятью 120-мм вентиляторами допускает установку видеокарт длиной до 405 мм

Компания Antec анонсировала компьютерный корпус DP502 Flux, предназначенный для построения игровой настольной станции с эффектным обликом. Новинка допускает установку материнских плат типоразмера АТХ, Micro-ATX и Mini-ITX.

Корпус получил оригинальную фронтальную часть с ребристым исполнением. Причём верхняя секция закрыта откидной крышкой с вентиляционными отверстиями, за которой скрывается 5,25-дюймовый отсек. Сбоку установлена панель из закалённого стекла толщиной 4 мм.

Корпус Antec DP502 Flux с пятью 120-мм вентиляторами допускает установку видеокарт длиной до 405 мм

Новинка изначально наделена пятью 120-миллиметровыми вентиляторами. Спереди установлены три кулера с адресуемой многоцветной подсветкой ARGB. Ещё по одному вентилятору без подсветки находятся сзади и в области секции для блока питания.

Корпус Antec DP502 Flux с пятью 120-мм вентиляторами допускает установку видеокарт длиной до 405 мм

Предусмотрены семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 405 мм. Есть возможность установки одного 3,5-дюймового накопителя, двух устройств формата 3,5/2,5 дюйма и ещё трёх 2,5-дюймовых накопителей.

Корпус Antec DP502 Flux с пятью 120-мм вентиляторами допускает установку видеокарт длиной до 405 мм

Обеспечиваются гибкие возможности по формированию системы жидкостного охлаждения на основе радиаторов формата до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 175 мм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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