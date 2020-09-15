Твердотельный накопитель ADATA XPG Gammix S50 Lite с интерфейсом PCIe 4.0 x4 не сможет удивить скоростью

Твердотельный накопитель ADATA XPG Gammix S50 Lite с интерфейсом PCIe 4.0 x4 не сможет удивить скоростью

Компания ADATA представила под маркой XPG быстрые твердотельные накопители Gammix S50 Lite в формате M.2 2280: новинки подходят для применения в высокопроизводительных игровых компьютерах.

Устройства выполнены на основе микрочипов флеш-памяти 3D NAND и контроллера SMI SM2267. Для подключения служит интерфейс PCIe 4.0 x4 (спецификация NVMe 1.4), благодаря чему обеспечивается высокое быстродействие.

Твердотельный накопитель ADATA XPG Gammix S50 Lite с интерфейсом PCIe 4.0 x4 не сможет удивить скоростью

В частности, заявленная скорость последовательного чтения достигает 3900 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3200 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении блоков по 4 Кбайт составляет до 490 000, при произвольной записи — до 540 000.

Твердотельный накопитель ADATA XPG Gammix S50 Lite с интерфейсом PCIe 4.0 x4 не сможет удивить скоростью

Габариты равны 80 ? 22 ? 4,3 мм, вес — 10 г. Накопители снабжены алюминиевым радиатором для отвода тепла. Диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия.

В серию XPG Gammix S50 Lite вошли две модели — вместимостью 1 и 2 Тбайт. Устройства обеспечиваются пятилетней гарантией. Информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NAS-хранилище профессионального уровня Synology DiskStation DS1621xs+ стоит $1600NAS-хранилище профессионального уровня Synology DiskStation DS1621xs+ стоит $1600
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMarkAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMark
NVIDIA всё-таки купит Arm. О сделке объявят на следующей неделеNVIDIA всё-таки купит Arm. О сделке объявят на следующей неделе
Patriot Memory выпустила наборы DDR4-памяти Viper 4 Blackout с частотой до 4400 МГцPatriot Memory выпустила наборы DDR4-памяти Viper 4 Blackout с частотой до 4400 МГц
Компактное NAS-хранилище TerraMaster F2-422 подключается через 10-гигабитный EthernetКомпактное NAS-хранилище TerraMaster F2-422 подключается через 10-гигабитный Ethernet
Блок рекламы


Похожие новости
Sabrent представила самый быстрый твердотельный накопитель формата M.2Sabrent представила самый быстрый твердотельный накопитель формата M.2
Блоки питания ADATA XPG Pylon мощностью до 750 Вт рассчитаны на круглосуточное использованиеБлоки питания ADATA XPG Pylon мощностью до 750 Вт рассчитаны на круглосуточное использование
Твердотельный накопитель Team Group EX2 на 1 Тбайт стоит $100Твердотельный накопитель Team Group EX2 на 1 Тбайт стоит $100
Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в $40 000Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в $40 000
Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопокКлавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок
Корпуса Kolink Observatory Lite наделены четырьмя ARGB-вентиляторамиКорпуса Kolink Observatory Lite наделены четырьмя ARGB-вентиляторами
Игровое кресло Acer Predator x OSIM сможет сделать геймеру массаж
В настольном варианте AMD Renoir сможет предложить поддержку PCI Express x16 для видеокартыВ настольном варианте AMD Renoir сможет предложить поддержку PCI Express x16 для видеокарты
SSD-накопители Seagate FireCuda 120 с интерфейсом SATA имеют ёмкость до 4 ТбайтSSD-накопители Seagate FireCuda 120 с интерфейсом SATA имеют ёмкость до 4 Тбайт
Гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7 весит 1,3 килограммаГибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7 весит 1,3 килограмма
Последние новости
Подгружаем последние новости