Твердотельный накопитель ADATA XPG Gammix S50 Lite с интерфейсом PCIe 4.0 x4 не сможет удивить скоростью

Компания ADATA представила под маркой XPG быстрые твердотельные накопители Gammix S50 Lite в формате M.2 2280: новинки подходят для применения в высокопроизводительных игровых компьютерах.

Устройства выполнены на основе микрочипов флеш-памяти 3D NAND и контроллера SMI SM2267. Для подключения служит интерфейс PCIe 4.0 x4 (спецификация NVMe 1.4), благодаря чему обеспечивается высокое быстродействие.

В частности, заявленная скорость последовательного чтения достигает 3900 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3200 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении блоков по 4 Кбайт составляет до 490 000, при произвольной записи — до 540 000.

Габариты равны 80 ? 22 ? 4,3 мм, вес — 10 г. Накопители снабжены алюминиевым радиатором для отвода тепла. Диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия.

В серию XPG Gammix S50 Lite вошли две модели — вместимостью 1 и 2 Тбайт. Устройства обеспечиваются пятилетней гарантией. Информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.



