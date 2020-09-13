NVIDIA всё-таки купит Arm. О сделке объявят на следующей неделе

NVIDIA всё-таки купит Arm. О сделке объявят на следующей неделе

Как сообщают деловые издания The Wall Street Journal и Financial Times, компания NVIDIA близка к тому, чтобы заключить сделку по покупке британского разработчика Arm Holdings. Источники говорят, что о сделке будет объявлено в понедельник. Текущий владелец Arm, японская инвестиционная компания Softbank, выручит от продажи более $40 млрд наличными и акциями при том, что четыре года назад Arm была приобретена ею за $32 млрд.

Хотя и кажется, что от сделки Softbank получит неплохую прибыль, на самом деле цена Arm показывает не слишком удовлетворительные результаты её работы в последние несколько лет. Четыре года назад Arm и NVIDIA оценивались примерно в одинаковые суммы. Сегодня же капитализация NVIDIA составляет порядка $330 млрд, что превышает цену, которую она заплатит за Arm, в восемь раз.

Ещё один любопытный момент касается того, что в результате сделки Softbank получит такое количество акций NVIDIA, которое сделает японскую компанию крупнейшим акционером последней. Таким образом, продавая Arm, Softbank через свою долю в NVIDIA будет нести часть рисков, заложенных в сделке.

Как указывают источники, риски эти совсем не эфемерны. Например, переговоры между сторонами отчасти затянулись из-за ситуации с китайским подразделением Arm, где попытка отстранения от должности директора Аллена Ву (Allen Wu) обернулась силовым противостоянием. Не захотевший покидать рабочее место уволенный руководитель каким-то образом смог удержаться на своей позиции. По крайней мере, источники Financial Times подтвердили, что китайским подразделением продолжает управлять Аллен Ву, что говорит о некоторой неуправляемости Arm в регионе.

Чтобы окончательно убедить NVIDIA согласиться на приобретение, Softbank даже пришлось отменить принятое ранее решение по выделению из Arm направлений бизнеса, связанных с интернетом вещей, и передаче их в отдельную компанию. Таким образом, NVIDIA достанутся все без исключения активы британского разработчика.

Естественно, подобное приобретение потребует одобрения регулирующими органами, которые скорее всего наложат на NVIDIA обязательства продолжать лицензировать архитектуры Arm для имеющихся клиентов. Но для компании NVIDIA, которая недавно обогнала по капитализации Intel и стала самым дорогим производителем чипов в мире, сделка в любом случае позволит укрепить свои позиции лидера отрасли. Технологии Arm ценны для NVIDIA тем, что они позволят ей добиться влияния в тех рыночных сегментах, где она пока имеет недостаточное присутствие, в первую очередь в мобильных устройствах. Очевидно, что в перспективе интеллектуальная собственность Arm может сильно изменить линейку продуктов NVIDIA, которая в настоящее время состоит главным образом из высокопроизводительных предложений для игровых систем, суперкомпьютеров и систем ИИ. Кроме того, NVIDIA получит возможность реализовывать вертикально интегрированные вычислительные проекты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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