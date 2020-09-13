Radeon RX 6000 нашёлся в базе бенчмарка: в полтора раза медленнее, чем GeForce RTX 3080, но не всё потеряно

База данных бенчмарка Ashes of The Singularity регулярно становится источником информации о производительности ожидаемых графических карт. На этот раз в ней нашлись записи, относящиеся к некой видеокарте серии Radeon RX 6000. Из неё можно сделать вывод, что предфлагманская версия Big Navi предложит быстродействие на уровне GeForce RTX 2080 Ti.

В базе данных игрового бенчмарка Ashes of The Singularity обнаружилось несколько любопытных записей с показателями производительности некой неназванной видеокарты AMD Radeon, которые многие сетевые источники посчитали результатами тестов ожидаемого ускорителя Big Navi. Такая точка зрения действительно имеет право на существование, так как результат, показанный загадочной видеокартой, лучше, чем у всех существующих продуктов AMD.

Таким образом, какой-то из представителей перспективной серии Radeon RX 6000 уже существует в реальности, и благодаря новой архитектуре RDNA2 он способен предложить заметно лучшую производительность, нежели обеспечивает сегодняшний условный флагман Radeon RX 5700 XT.

К сожалению, пока невозможно сказать, к какой конкретно модификации Radeon RX 6000 относятся найденные результаты. Очевидно, AMD готовит сразу несколько карт этого семейства, как минимум это ускорители с кодовыми именами Navi21 и Navi22. Первый из них, как предполагается, станет флагманским решением в серии Radeon RX 6000, в то время как второй займёт место более доступного и массового предложения. При этом считается, что и Navi21, и Navi22 будут иметь производительность лучше, чем предлагает Radeon RX 5700 XT.

Будущая видеокарта AMD, которая была протестирована в Ashes of The Singularity, набирает от 5900 до 6200 очков в системе с процессором Core i9-9900K при максимальных настройках качества в DirectX 11 и при разрешении 4K. Это примерно на 20–25 % превышает показатели Radeon RX 5700 XT и в целом близко к производительности неразогнанной GeForce RTX 2080 Ti.

Более подробный анализ провёл пользователь _rogame, который сопоставил производительность предполагаемого Radeon RX 6000 с другими видеокартами на чипах NVIDIA.

Результат будущего Radeon RX 6000 кажется достаточно неплохим, но нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, ранее в этом же бенчмарке нашёлся результат тестирования GeForce RTX 3080 (правда, с более мощным процессором Core i9-10900K), и новая видеокарта NVIDIA смогла набрать в полтора раза больше — 9600 баллов. Во-вторых, Ashes of The Singularity в целом относится к видеокартам AMD несколько благосклоннее. Например, Radeon RX 5700 XT в этом тесте опережает GeForce RTX 2080 Super, что несколько расходится с ситуацией, наблюдаемой в большинстве игр.

Но тем не менее, если протестированная версия Radeon RX 6000 — это не старший вариант Big Navi, а лишь Navi22, то результаты бенчмарка следует оценивать позитивно. Для такой карты уровень производительности GeForce RTX 2080 Ti — неплохое достижение, и значит, существует вероятность, что AMD сможет дать уверенный ответ на выпуск NVIDIA Ampere.

Циркулирующие в Сети неподтверждённые слухи предполагают, что старшая карта Navi21 составит конкуренцию GeForce RTX 3080, в то время как от Navi22 ожидается производительность на уровне GeForce RTX 3070. Анонс графических ускорителей AMD Radeon RX 6000, построенных на новой архитектуре RDNA2, намечен на 28 октября.



