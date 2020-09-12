NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080

NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080

NVIDIA изменила срок действия запрета на публикацию обзоров GeForce RTX 3080. Согласно обновлённому графику, первые обзоры GeForce RTX 3080 появятся лишь 16 сентября. Кроме того, компания объявила дату начала продаж более доступной модификации Ampere — GeForce RTX 3070. Она установлена на 15 октября.

Изначально предполагалось, что обзоры графических карт GeForce RTX 3080 компания NVIDIA разрешит опубликовать 14 сентября, то есть в предстоящий понедельник. Однако сегодня ночью NVIDIA в своём официальном форуме поместила сообщение о том, что плановая дата публикации сдвигается на двое суток — на 16:00 по московскому времени 16 сентября. До этого момента сведения о производительности GeForce RTX 3080 обозревателям обнародовать категорически запрещено.

NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080

Стоит отметить, что названный срок окончания информационного эмбарго касается только собственных видеокарт NVIDIA, относящихся к серии Founder Edition. Обзоры версий GeForce RTX 3080, разработанных партнёрами NVIDIA, смогут быть опубликованы лишь через день — 17 сентября. Также на 17 сентября было назначено и начало продаж GeForce RTX 3080, и здесь никаких задержек не ожидается: по крайней мере, об изменениях этой даты компания не извещала.

Также NVIDIA раскрыла, что продажи более доступного представителя семейства Ampere, GeForce RTX 3070, начнутся 15 октября. Никакой более подробной информации по этому поводу пока нет, но можно предположить, что обзоры GeForce RTX 3070, как это обычно и бывает, появятся заранее за несколько дней.

Напомним, начало продаж флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 назначено на 24 сентября. В этом отношении планы NVIDIA остаются неизменны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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