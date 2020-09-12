Мобильная GeForce MX450 оказалась на треть быстрее, чем GeForce MX350

Некоторое время назад компания NVIDIA представила мобильный графический процессор начального уровня GeForce MX450. В Сети стали появляться первые результаты проверки производительности нового мобильного GPU в синтетических тестах и играх. Согласно имеющимся данным, новый мобильный процессор в некоторых задачах быстрее GeForce MX350 на 33 %.

Вероятно, GeForce MX450 построен на базе архитектуры Turing. Впрочем, на своём сайте компания не указывает, какая архитектура используется в его основе. Но если учесть, что предыдущий чип GeForce MX350 использовал архитектуру Pascal, то это предположение скорее всего верно. При этом компания указала, что новый чип имеет поддержку интерфейса PCI Express 4.0. На данный момент это — единственный из потребительских мобильных графических процессоров NVIDIA, который предлагает такую особенность. Пользы от неё для GPU такого уровня мало, но факт тем не менее интересный.

Ниже можно ознакомиться с другими доступными официальными характеристиками GeForce MX450.

Пробел в спецификациях мобильного GPU от NVIDIA заполнил китайский ресурс Zhuanlan. По его данным, GeForce MX450, использующийся в составе ноутбука Lenovo, оснащён 896 ядрами CUDA, работающими в диапазоне частот 1395–1575 МГц. Графическому ускорителю также выделили 2 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6 с частотой 1250 МГц и поддержкой шины 64 бит.

По данным источника, GeForce MX450 существует в трёх вариантах. Типичное значение энергопотребления первого варианта составляет 28,5 Вт, второго — 25 Вт (модель с памятью GDDR6 или GDDR5) и третьего — 12 Вт. Память последнего работает в диапазоне 720–930 МГц.

Ресурс также опубликовал фотографию мобильного графического процессора GeForce MX450 (слева) рядом с чипом GeForce MX350 (справа). На фото заметна существенная разница в размерах кристаллов.

Ниже можно ознакомиться с результатами тестов производительности GeForce MX450 в синтетических бенчмарках в сравнении с другими графическими решениями, в числе которых представлены как интегрированные, так и дискретные решения.

В игровых тестах преимущество нового мобильного графического чипа над GeForce MX350 в некоторых случаях доходит до 33,5 %. Испытания проводились в таких играх, как Left 4 Dead 2, Witcher 3 и Watch Dogs 2. В первой игре были выставлены высокие настройки графики (результат во второй колонке) во второй игре — на средние (третья колонка), а в третьем — на низкие (четвёртая колонка).

При разгоне частоты памяти до 13 Гбит/с чип GeForce MX450 в игре Watch Dogs 2 смог показать среднее значение в 99 кадров/с, что весьма неплохо.



