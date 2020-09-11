NVIDIA будет поставлять для GeForce RTX 3000 графические процессоры высшего, первого и второго сорта

Бинниг чипов — это процесс сортировки произведённых чипов на основе качества их кремния. Это означает, что каждый чип, перед тем как отправиться к производителю для дальнейшей сборки продукта на его основе, проходит серию испытаний, где проверяются его различные свойства. Например, рабочий диапазон напряжений, диапазон рабочих температур, а также, конечно же, производительность.

Для удобства производители обычно сортируют чипы по нескольким категориям. После этого микросхемы отправляются производителям продуктам в соответствии с их запросами. Например, самые удачные чипы обычно используются в наиболее производительных и дорогих решениях на их основе. А менее удачные, но всё ещё соответствующие задекларированным характеристикам, как правило, используются в более доступных решениях.

Пожалуй, одним из наиболее сложных является процесс бининга (сортировки) при производстве графических процессоров. На рынке очень много производителей видеокарт, и у каждого могут быть разные требования к чипам под ту или иную модель видеокарты даже в рамках одной и той же серии. NVIDIA и AMD приходится тратить очень много сил на то, чтобы отобрать лучшие GPU и отсеять менее качественные.

По данным ресурса Igor's Lab, для новейшей серии видеокарт GeForce RTX 30xx на базе архитектуры Ampere компания NVIDIA предусмотрела три категории биннинга GPU. В категорию «Bin 0» отбираются чипы, которые соответствуют изначально заложенным в них характеристикам и уровню производительности, но не более того; в «Bin 1» попадают более качественные процессоры; а в «Bin 2» — только элитные чипы, с наиболее выдающимся характеристиками и уровнем производительности. В результате, графические процессоры категории «Bin 2» меньше греются по сравнению с «Bin 0» и «Bin 1», а также демонстрируют более высокий потенциал разгона.

На практике биннинг также означает очень тесную координацию между разработчиком (в данном случае NVIDIA) и производственным подрядчиком (Samsung с его 8-нм техпроцессом 8N).

По данным источника, в рамках пилотного производства графических процессоров Ampere южнокорейский гигант получает 30 % чипов категории «Bin 0», 60 % категории «Bin 1» и 10 % категории «Bin 2». Это весьма неплохой показатель для Samsung, учитывая кратковременность периода тестового производства. Вероятно, в будущем компания сможет увеличить объёмы производства более качественных чипов.



