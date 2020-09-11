NAS-хранилище профессионального уровня Synology DiskStation DS1621xs+ стоит $1600

Компания Synology выпустила сетевое хранилище данных (NAS) DiskStation DS1621xs+: это устройство профессионального уровня, выполненное в настольном форм-факторе и оснащённое шестью отсеками для накопителей.

Основой служит процессор Intel Xeon D-1527 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 2,2 ГГц (повышается до 2,7 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 ECC SODIMM в базовой конфигурации составляет 8 Гбайт, в максимальной — 32 Гбайт.

Возможна установка шести накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. Кроме того, есть два слота для быстрых твердотельных модулей M.2 2280 NVMe SSD.

За сетевые подключения отвечают два гигабитных порта RJ-45 1GbE LAN и один порт RJ-45 10GbE LAN с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Предусмотрены три разъёма USB 3.0, два порта eSATA и слот расширения PCIe Gen3 x8.

Габариты составляют 166 ? 282 ? 243 мм, вес — 5,3 кг без установленных накопителей. За охлаждение отвечают два 92-мм вентилятора.

В качестве программной платформы применяется фирменная операционная система DSM. Хранилище содержит встроенные приложения для резервного копирования информации. Реализованы различные средства защиты данных.

Приобрести модель DiskStation DS1621xs+ можно по ориентировочной цене $1600. На новинку предоставляется пятилетняя гарантия.



