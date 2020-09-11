AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX оказался в 2,3 раза производительнее ближайшего конкурента Intel в тесте PassMark

Компания AMD представила новые процессоры Ryzen Threadripper PRO ещё в июле этого года. Однако с того момента никакой информации об этой серии чипов практически не публиковалось. Флагманом серии является 64-ядерная и 128-поточная модель Ryzen Threadripper PRO 3995WX. Недавно появились первые результаты испытаний процессора в синтетическом тесте PassMark.

Их обнаружил небезызвестный интернет-детектив Tum Apisak. В тесте чип показал результат в 88 675 очков, что поставило его выше таких же 64-ядерных и 128-поточных Ryzen Threadripper 3990X и EPYC 7702. Если спустится по таблице на 11 позиций ниже, которые заняты исключительно процессорами AMD, то можно обнаружить процессор Intel Xeon Gold 6248R с базовой частотой 3,0 ГГц. Его результат в тесте производительности PassMark составляет 38 521 балл. Получается, чип AMD производительнее в 2,3 раза!

Конечно, сравнивать напрямую Ryzen Threadripper PRO 3995WX и Intel Xeon Gold 6248R — нечестно. У последнего «всего» 24 ядра и 48 потоков. Однако даже такое сравнение демонстрирует насколько впереди сейчас находится компания AMD в вопросе суперпроизводительных и многоядерных процессоров.

Но наличие такого чипа, как Threadripper PRO 3995WX в системе обойдётся недёшево. В первую очередь процессоры серии Ryzen Threadripper PRO не поступят в открытую продажу. Распространением готовых систем на их основе на первых порах займётся единственная компания — Lenovo.

Китайский производитель уже представил рабочую станцию ThinkStation P620, конфигурация которой, помимо новых CPU, будет включать до 1 Тбайт DDR4-3200, две видеокарты Nvidia Quadro RTX 8000 или четыре видеокарты Quadro RTX 4000, сетевой контроллер 10 Гбит/с, несколько SSD и дисковых накопителей, а также блок питания мощностью 1000 Вт. Описанная система на базе флагманского чипа Threadripper PRO 3995WX оценивается почти в $18 100.



